Ολοταχώς για το ελληνικό Netflix προχωρούν οι Big-3

Επενδύσεις εκατομμυρίων σε premium σειρές ετοιμάζουν οι Γιάννης Βαρδινογιάννης, Θοδωρής Κυριακού και Βαγγέλης Μαρινάκης. Οι προκλήσεις του Γιάννη Αλαφούζου και το φλερτ με τη Nova.

Σύμφωνα με την Reallife, αλλαγή στρατηγικής και ισορροπιών ανάμεσα στους μεγάλους παίκτες των media καταγράφεται στον τηλεοπτικό χάρτη μετά τη λήξη του «θρίλερ» για το Τσάμπιονς Λιγκ που κατοχυρώθηκε στον ΣΠΟΡ FM TV.

Στη νέα εποχή που ξεκινά στο μιντιακό τοπίο, η συμμαχία των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Θοδωρή Κυριακού και Βαγγέλη Μαρινάκη φέρεται έτοιμη να χαράξει νέα στρατηγική που θα αφορά επενδύσεις σε premium ελληνικό περιεχόμενο. Η υπό δημιουργία πλατφόρμα των Big-3 προχωρά με νέα κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε υπερπαραγωγές μυθοπλασίας που θα την καταστήσουν ως το ελληνικό Netflix.

Η πλατφόρμα θα κρατήσει τις πρώτες προβολές των νέων σειρών στο «κλειδωμένο» με συνδρομή περιβάλλον και στη συνέχεια θα μεταδίδονται στον τηλεοπτικό αέρα. Τα νέα δεδομένα αναμένεται να φέρουν σημαντική άνθηση στον τομέα της ελληνικής παραγωγής με επενδύσεις εκατομμυρίων. Στόχος των Μαρινάκη, Κυριακού και Βαρδινογιάννη είναι να εγκριθούν μέσα στο επόμενο διάστημα σειρές υψηλών προδιαγραφών και κόστους που θα αποτελέσουν το κυρίαρχο premium περιεχόμενο της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται ενώπιον μιας σημαντικής, πλην πανάκριβης, νίκης που ανοίγει τεράστιες προκλήσεις. Μπορεί η προσφορά των 330 εκατ. ευρώ να τον έχρισε τελικό πλειοδότη για τα Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα Λιγκ, Κόνφερενς Λιγκ, αλλά τόσο η UEFA όσο και ο ίδιος γνωρίζουν ότι δεν έχει ούτε έτοιμο μηχανισμό ούτε την απαιτούμενη συνδρομητική βάση για ένα τόσο μεγάλο προϊόν.

Ο χρόνος ήδη μετρά αντίστροφα για τον όμιλο ΣΚΑΪ, καθώς μέχρι τις αρχές Αυγούστου που ξεκινούν τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ θα πρέπει να έχει στήσει τον μηχανισμό για να υποδεχθεί το σήμα μετάδοσης συνολικά 2.000 αγώνων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το υφιστάμενο app του ΣΠΟΡ FM TV δεν επαρκεί για να σηκώσει αυτόν τον όγκο περιεχομένου, με δεδομένο, μάλιστα, ότι τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ παίζουν ταυτόχρονα μοιρασμένα σε δύο slots.

Πηγές από το Φάληρο υποστηρίζουν ότι μοναδική ασφαλής λύση για τον όμιλο ΣΚΑΪ για να αρθεί στο ύψος της ιστορικής περίστασης είναι να «κουμπώσει» σε ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα με εγγυημένη συνδρομητική βάση και τεχνολογική υποδομή. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Nova. Ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον Γ. Αλαφούζο και τον πρόεδρο της Nova, Νίκο Σταθόπουλο, είναι ανοιχτός και το φλερτ για μια πιθανή εξαγορά έχει φουντώσει χωρίς ακόμα να έχει «κλειδώσει».