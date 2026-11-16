ΕΡΤ: Επέστρεψε στο Newsroom ο Γιώργος Σιαδήμας – «Οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη» – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό με την εμφάνιση στο Newsroom της ΕΡΤ του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η εκπομπή και ο Γιώργος Σιαδήμας επέστρεψαν στον «αέρα».

Στην έναρξη της εκπομπής ο κ. Σιαδήμας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για το περιστατικό.

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.