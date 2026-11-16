ΕΡΤ: Επέστρεψε στο Newsroom ο Γιώργος Σιαδήμας – «Οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη εκ μέρους της ομάδας, αναγνωρίζοντας ότι έγινε λάθος στον έλεγχο των στοιχείων του καλεσμένου και τονίζοντας πως δεν υπήρξε ίχνος σκοπιμότητας.

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Γιώργος Σιαδήμας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό με την εμφάνιση στο Newsroom της ΕΡΤ του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η εκπομπή και ο Γιώργος Σιαδήμας επέστρεψαν στον «αέρα».
  • Στην αρχή της εκπομπής ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές τόσο εκ μέρους του όσο και εκ μέρους της ομάδας της εκπομπής.
  • «Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

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Δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό με την εμφάνιση στο Newsroom της ΕΡΤ του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η εκπομπή και ο Γιώργος Σιαδήμας επέστρεψαν στον «αέρα».

Στην έναρξη της εκπομπής ο κ. Σιαδήμας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για το περιστατικό.

«Πριν ανοίξουμε την πλούσια θεματολογία μας οφείλουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό. Μία συγγνώμη τόσο από μένα προσωπικά όσο και από τους συναδέλφους εδώ στο Newsroom, την ομάδα του Newsroom. Έγινε λάθος δεν ελέγξαμε όπως έπρεπε τη σύνδεση και τα στοιχεία του εν λόγω καλεσμένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ίχνος σκοπιμότητας γιατί εδώ η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

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