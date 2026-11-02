ΕΡΤ: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, σε εκπομπή ως «θύμα» της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την παρουσία του καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, σε εκπομπή της ΕΡΤ, στην οποία μίλησε ως «θύμα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Συγκεκριμένα, με αφορμή την υπόθεση της υπόθεσης της ΜΚΟ, που συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ στο όνομα παιδιών με σοβαρές ασθένειες, η εκπομπή «Newsroom» φιλοξένησε τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος μίλησε ως «θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά» και ως «ιδρυτής λέσχης».

Η παρουσία του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη στη δημόσια τηλεόραση, χωρίς οποιαδήποτε μνεία στην καταδίκη του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Τι απαντά η ΕΡΤ

Η ΕΡΤ, σε σχόλιό της στην Lifo, απέδωσε την επίλογή της στον καταιγισμό των θεμάτων και στην πίεση του χρόνου, και υποστήριξε πως ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος βγήκε στην εκπομπή «χωρίς να προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του».

Αναλυτικά:

«Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης είδε το φως της δημοσιότητας, η ΕΡΤ ανέδειξε όλες τις πτυχές της, φιλοξενώντας συνεντεύξεις θυμάτων, αλλά και συγγενών τους, στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα η εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα φιλοξένησε τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις θυμάτων της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά”. Μέσα στον καταιγισμό των θεμάτων και υπό την πίεση του χρόνου, καθώς πρόκειται για μια καθημερινή, ζωντανή δίωρη εκπομπή, ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.

Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ έχει κρατήσει διαχρονικά σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, δεν μετέδωσε καμία δήλωση του προσφάτως αποφυλακισθέντος χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη».