Κάμπινγκ: Το ξέπλυμα χρήματος περνά από την ταβέρνα

Νέο απολαυστικό επεισόδιο «Κάμπινγκ» έρχεται απόψε στις 21:00 στο MEGA.
Η Γιώτα είναι «στα κάγκελα», καθώς ο Λουκάς αναζητά όλο και πιο επίμονα τον τάφο του πατέρα του.
Η Εύα και ο Πέτρος μαθαίνουν τι ακριβώς σημαίνει «ξέπλυμα» και συνειδητοποιούν πόσο άσχημα έχει μπλέξει ο πατέρας τους, την ώρα που εκείνος βάζει μπρος το «πλυντήριο» μέσω της ταβέρνας.
Η Ιωάννα εντοπίζει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου ίδιου με εκείνο του Πάρη, ο οποίος αγόρασε ανταλλακτικά από τον Πρύτανη, και επιβεβαιώνει ότι προέρχονται από το αμάξι του αγνοούμενου.
Ο Σοφοκλής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη…
Δείτε εδώ το trailer: