Κάμπινγκ: Το ξέπλυμα χρήματος περνά από την ταβέρνα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο απολαυστικό επεισόδιο «Κάμπινγκ» έρχεται απόψε στις 21:00 στο MEGA.

Η Γιώτα είναι «στα κάγκελα», καθώς ο Λουκάς αναζητά όλο και πιο επίμονα τον τάφο του πατέρα του.

Η Εύα και ο Πέτρος μαθαίνουν τι ακριβώς σημαίνει «ξέπλυμα» και συνειδητοποιούν πόσο άσχημα έχει μπλέξει ο πατέρας τους, την ώρα που εκείνος βάζει μπρος το «πλυντήριο» μέσω της ταβέρνας.

Η Ιωάννα εντοπίζει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου ίδιου με εκείνο του Πάρη, ο οποίος αγόρασε ανταλλακτικά από τον Πρύτανη, και επιβεβαιώνει ότι προέρχονται από το αμάξι του αγνοούμενου.

Ο Σοφοκλής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη…

Δείτε εδώ το trailer: