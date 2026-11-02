Υπουργικό Συμβούλιο: Ο κυβερνητικός οδικός χάρτης έως τις εκλογές – 90 δεσμεύσεις σε 20 υπουργεία

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Στην υλοποίηση 90 συγκεκριμένων κυβερνητικών δεσμεύσεων έως το τέλος της τρέχουσας θητείας, με έμφαση στην οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών, τη στέγαση, την άμυνα και τη λειτουργία του κράτους, επικεντρώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός που παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει 27 παραδοτέα για το υπόλοιπο του 2026 και 63 για το 2027, καλύπτοντας συνολικά 20 υπουργεία.

Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκαν έξι νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η θέσπιση κανόνων για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και η μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε ένοπλο Σώμα Ασφαλείας.

Τις κυβερνητικές προτεραιότητες παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και οι αρμόδιοι υπουργοί, με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Όπως διευκρινίζεται, η επιλογή των 90 βασικών παραδοτέων δεν περιορίζει τον συνολικό κυβερνητικό προγραμματισμό, καθώς συνεχίζεται η υλοποίηση των υπόλοιπων δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης των υπουργείων.

Οικονομία, επενδύσεις και αγορά εργασίας

Στο οικονομικό πεδίο, στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ του 2026, η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και η προώθηση παρεμβάσεων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Παράλληλα, προγραμματίζονται νέοι κύκλοι ενισχύσεων για μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις περιοχές ειδικής ενίσχυσης.

Στην αγορά εργασίας προβλέπεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους, η νομοθετική ρύθμιση της εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών και η εφαρμογή προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στέγαση, υγεία και εκπαίδευση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με την προώθηση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την αξιοποίηση κενών κατοικιών, την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού κοινωνικής αντιπαροχής και την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων με σκοπό τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Στον τομέα της υγείας προβλέπεται η συνέχιση και διεύρυνση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΙΙ», η οργάνωση και λειτουργία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και η πιλοτική εφαρμογή νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται η παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η ανακοίνωση περισσότερων από 500 νέων σχολείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με έναρξη των σχετικών μελετών, καθώς και η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Υποδομές, Δημόσιο και Δικαιοσύνη

Στις υποδομές, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την παράδοση στην κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, την υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και τη δρομολόγηση νέου τρένου στη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Στη δημόσια διοίκηση προωθούνται η αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση δικαιολογητικών, ο Ενιαίος Κώδικας Προσωπικού Δημοσίου Τομέα, η πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο και η αναβάθμιση της «Διαύγειας».

Στον τομέα της Δικαιοσύνης προβλέπεται η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ενώ στον πολεοδομικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του οικοδομικού δικαίου και η αναδιάρθρωση του Κτηματολογίου σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης.

Άμυνα και ασφάλεια: Δύο φρεγάτες FDI, επτά Romeo και εργοστάσιο drones

Σημαντικό μέρος των κυβερνητικών προτεραιοτήτων αφορά την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την παραλαβή δύο φρεγατών FDI, την απόκτηση επτά ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH-60R Romeo, την πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου μη επανδρωμένων μέσων στη Μαλακάσα.

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας προβλέπεται η δημιουργία τριών νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και η αναβάθμιση του συστήματος έκτακτης ανάγκης 112.

Θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στον κυβερνητικό προγραμματισμό εντάσσεται επίσης η θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, καθώς και η δημόσια διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 601 δημοτικές ενότητες.

Προβλέπονται ακόμη παρεμβάσεις για την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη νησιωτικότητα, ενώ στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέοι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες

Στο νομοθετικό σκέλος της συνεδρίασης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε νομοσχέδιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831.

Η νομοθετική πρωτοβουλία κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανθρώπινης εποπτείας στη λήψη αποφάσεων μέσω αλγορίθμων, τον ορθό προσδιορισμό της εργασιακής σχέσης όσων απασχολούνται στις πλατφόρμες και την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από σύνθετες συμβατικές σχέσεις και αλυσίδες υπεργολαβίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται αποτελεσματικότερη ενημέρωση των εργαζομένων για τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

Παράλληλα, επιδιώκεται η διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, η αποτελεσματικότερη πρόσβαση στα εργασιακά δικαιώματα, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, τη δίκαιη μεταχείριση και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η Δικαστική Αστυνομία μετατρέπεται σε ένοπλο Σώμα Ασφαλείας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εισηγήθηκε νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας από δημόσια πολιτική υπηρεσία σε ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση Αρχηγείου Δικαστικής Αστυνομίας, την καθιέρωση βαθμών αξιωματικών και υπαξιωματικών, τη διαμόρφωση ιδιαίτερης ιεραρχίας του ένστολου προσωπικού και τη θέσπιση ειδικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, κατά το πρότυπο των υπόλοιπων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η νέα οργανωτική δομή αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη ασφάλεια των δικαστικών μεγάρων, στη διατήρηση της τάξης κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και στη δυνατότητα σύλληψης δραστών εγκληματικών πράξεων στους χώρους των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Παράλληλα, η Δικαστική Αστυνομία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το έργο της Δικαιοσύνης, διενεργώντας προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις κατόπιν παραγγελίας των αρμόδιων Αρχών. Το ένστολο προσωπικό θα ενεργεί ως γενικός ανακριτικός υπάλληλος και το πολιτικό προσωπικό ως ειδικός ανακριτικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA.

Ο νέος Κώδικας, που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 5 Δεκεμβρίου 2025, θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4791/2021, προσαρμόζοντας την ελληνική νομοθεσία στις αναθεωρημένες διεθνείς ρυθμίσεις του WADA Code 2027.

Στόχος είναι η προστασία του δικαιώματος των αθλητών να συμμετέχουν σε αγώνες χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, μέσω συντονισμένων και αποτελεσματικών μηχανισμών εντοπισμού, αποτροπής και πρόληψης του ντόπινγκ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ρυθμίσεις για την ιθαγένεια, την αυτοδιοίκηση και το Δημόσιο

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος εισηγήθηκε ερανιστικό νομοσχέδιο με παρεμβάσεις σε ζητήματα της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν την επικαιροποίηση διατάξεων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, τη διευκόλυνση της μετάβασης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποσαφήνιση ζητημάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα.

Περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου, με βάση ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τον διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο – Λιγότερη γραφειοκρατία για τις επενδύσεις

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε ερανιστικό νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δεν θα απαιτείται πλέον ξεχωριστή διοικητική έγκριση για ορισμένες περιορισμένης σημασίας μεταβολές στα επενδυτικά σχέδια, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται μικρές διαφοροποιήσεις των σχεδίων, περιορισμένες μειώσεις της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης, όπως η αντικατάσταση τραπεζικού δανείου από ομολογιακό, καθώς και αλλαγή τόπου εγκατάστασης εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας.

Παράλληλα, θεσπίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την πιστοποίηση και ολοκλήρωση των επενδύσεων. Για επενδυτικά σχέδια που λαμβάνουν επιχορήγηση, εφόσον η έκθεση ελέγχου κατατεθεί έως τις 30 Απριλίου, η σχετική απόφαση θα εκδίδεται μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Για τις επενδύσεις που ενισχύονται με φορολογική απαλλαγή, η έκδοση αποφάσεων θα συνδέεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Επιπλέον, περιορίζονται οι ξεχωριστές διοικητικές διαδικασίες για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Σημαντική αλλαγή αφορά και τη μείωση της διάρκειας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση μιας επιδοτούμενης επένδυσης.

Συγκεκριμένα, η διάρκεια των υποχρεώσεων μειώνεται από έξι σε τρία χρόνια για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και σε πέντε χρόνια για τις μεσαίες και μεγάλες. Εξαίρεση αποτελεί ο τουριστικός τομέας, για τον οποίο προβλέπεται δεκαετής διάρκεια.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, αποσκοπούν στην άρση διοικητικών εμποδίων που καθυστερούν την ολοκλήρωση επενδύσεων και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αναπτυξιακών κινήτρων.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ