9ο Athens Investment Forum – Κωστής Χατζηδάκης: «Σοβαροί πρέπει να είμαστε, όχι ευχάριστοι»

Την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις, την ακρίβεια, την ελληνική προεδρία της ΕΕ, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τα μεγάλα έργα ανέλυσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτησή του με τον Εκδότη και Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Του Θάνου Μωριάτη

Ερωτηθείς αν η οικονομία είναι θωρακισμένη απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι στο πολιτικό σύστημα κυριαρχεί συχνά η ανάγκη να είναι κανείς ευχάριστος. «Σοβαροί πρέπει να είμαστε. Όχι ευχάριστοι. Διότι μπορεί να είσαι προσωρινά ευχάριστος και μετά τα πράγματα να τιναχτούν στον αέρα», είπε. Όπως ανέφερε, τα τελευταία επτά χρόνια η χώρα πέρασε από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ και ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Αυτά, σημείωσε, αποτελούν τα θεμέλια «για να μην ξεχαρβαλωθεί η ελληνική οικονομία».

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας συμπεριέλαβε την αύξηση των επενδύσεων κατά 95% σε επτά χρόνια, τη μεγαλύτερη στην ΕΕ, και τον περίπου τριπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με το 2019. Όπως είπε, οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο το real estate και τον τουρισμό, αλλά και τα data centers, τη φαρμακοβιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής, ενώ η βιομηχανία έχει δημιουργήσει 60-70 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε ότι επιχειρήσεις από τον Κόλπο και τη Βρετανία εξετάζουν ή αποφασίζουν ήδη να έρθουν στην Ελλάδα, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση τη συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

Για τις εκλογές του 2027, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι η αναζήτηση τρίτης εντολής δεν έχει συμβεί ποτέ και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει κόπωση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Από τη θέση του υπεύθυνου για τον συντονισμό του προγράμματος της ΝΔ, το χαρακτήρισε «πρόγραμμα αλήθειας και ταυτόχρονα ρεαλιστικής ελπίδας». «Το δίλημμα είναι ελπίδα, ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες λόγω της ακυβερνησίας από την άλλη πλευρά», σημείωσε.

Για τους ευρωπαϊκούς πόρους, απέρριψε την εικόνα ενός κενού μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως εξήγησε, από τα περίπου 55 δισ. ευρώ που είχε στη διάθεσή της η χώρα, με την πρόταση της Κομισιόν θα έχει περίπου 50 δισ., στα οποία μπορούν να προστεθούν 8 με 10 δισ. από το Ταμείο Καινοτομίας, εφόσον κινητοποιηθούν επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Το βασικό όμως, τόνισε, είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες από το 10-11% του ΑΕΠ φτάνουν φέτος στο 18%, έναντι μέσου όρου 21% στην ΕΕ, με στόχο να αυξηθούν από τα 45 στα 65 δισ. ευρώ. Στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του δεύτερου εξαμήνου του 2027 ανέφερε την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την κοινωνική ανθεκτικότητα, με αναφορά και στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη ναυτιλία και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Για την ακρίβεια και το προεκλογικό πρόγραμμα, ξεκαθάρισε ότι ένα πειστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπόσχεται περισσότερα από όσα υπάρχουν. «Εγώ δεν λέω να μην δώσουμε. Αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω από αυτά που έχουμε», είπε. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι τρίτη στην Ευρώπη στα μέτρα στήριξης για ενέργεια και καύσιμα, με βάση τις δυνατότητες κάθε χώρας, ενώ το πρόγραμμα θα εστιάσει σε μια ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς, στις ίσες ευκαιρίες, στις θεσμικές αλλαγές και στην άμυνα. «Η φιλοπατρία δεν μετριέται με κορώνες, μετριέται με συγκεκριμένη πολιτική», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, στάθηκε στα μεγάλα έργα. Για τον Ελαιώνα, που χαρακτήρισε «μαύρη τρύπα στο κέντρο της πόλης», ανέφερε ότι η προθεσμία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού λήγει στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ θα μεταφερθούν τα ΚΤΕΛ και οι εταιρείες logistics, με στόχο μια ολιστική παρέμβαση. Για την αποσυμφόρηση του Κηφισού μίλησε για την παρακαμπτήρια Ελευσίνας – Οινόης, ενώ αναφέρθηκε και στη σήραγγα της Ηλιούπολης και στις επεκτάσεις του μετρό. Βασική προτεραιότητα, πρόσθεσε, είναι να κλείσει η εκκρεμότητα του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από 25 ολοκαίνουργια τρένα το 2027.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.