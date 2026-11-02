Συναγερμός στην Ευρώπη: Νέα κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία δεκάδων σούπερ μάρκετ – Χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C

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Περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματατων εταιρειών Ahold Delhaize και Colruyt έθεσε εκτός λειτουργίας ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματά τους σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες.

Ντόμινο επιθέσεων

Οι σουηδικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop ανακοίνωσαν παρόμοιες αυξήσεις στη θερμοκρασία και ένα κατάστημα έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση.

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας, η SuperBalu, ανακοίνωσε σήμερα τα συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο μοντέλο στα 13 από τα 223 καταστήματα επηρεάστηκαν από περιστατικό που πλήττει την κυβερνοασφάλεια.

Τα περιστατικά έρχονται σε συνέχεια επίθεσης στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία χάκερ πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έτσι πυρκαγιές και καταστρέφοντας τρόφιμα.

Σε λειτουργία απόψυξης

Η Ahold επίσης ανέφερε περιστατικά κυβερνοασφάλειας στην ολλανδική αστυνομία τον περασμένο μήνα αφότου εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα στις υποδομές της.

Σήμερα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ⁠Delhaize εντόπισε αυξήσεις στη θερμοκρασία των συστημάτων ψύξης, δήλωσε η εκπρόσωπος της Delhaize, Σάρα Ντε Μέστερ. Η εταιρία διερευνά το περιστατικό.

Ο Στέφαν Μούλανς, ο διευθύνων σύμβουλος της βελγικής εταιρίας συστημάτων ψύξης Sabcobel, που διαχειρίζεται τα συστήματα της Delhaize, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Belga ότι το περιστατικό ήταν κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία οι μονάδες είχαν ρυθμιστεί στη λειτουργία απόψυξης. Το γραφείο του Μούλανς αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Reuters.

Εκπρόσωπος του ομίλου Colruyt, που διαχειρίζεται τα καταστήματα Spar στο Βέλγιο μέσω συστήματος δικαιόχρησης, δήλωσε ότι σε πέντε καταστήματα σημειώθηκαν επιθέσεις στα συστήματα ψύξης.

Οι κίνδυνοι από τις έξυπνες συσκευές

Από ψυγεία και συστήματα θέρμανσης έως κάμερες ασφαλείας και δίκτυα συναγερμού, ένα ολοένα και μεγαλύτερο εύρος συσκευών που κάποτε ήταν κατά βάση αναλογικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης και να ελεγχθούν από απόσταση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους δράστες κυβερνοεγκλημάτων.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ενδείξεις για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τα περιστατικά του περασμένου μήνα. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Προβλήματα σε σουηδικά καταστήματα

Ο επικεφαλής του εθνικού κέντρου κυβερνοασφάλειας της Σουηδίας, Τζον Μπίλοου, δήλωσε στο Reuters ότι το κέντρο αντιμετωπίζει διάφορα περιστατικά που αφορούν συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη Σουηδία.

Κατάστημα της σουηδικής αλυσίδας ICA ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του έγινε στόχος «χάκερ» και ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια δήλωσε ότι το κατάστημα επαναλειτουργεί.

Σε κατάστημα ICA Baronen στη Στοκχόλμη, είχε αναρτηθεί η ειδοποίηση ότι όλοι οι καταψύκτες του ήταν εκτός λειτουργίας λόγω κυβερνοεπίθεσης. Ο υπεύθυνος πωλήσεων του καταστήματος δήλωσε ότι η επίθεση συνέβη στις 2 πμ (τοπική ώρα, 0300 πμ ώρα Ελλάδας) και έγινε αντιληπτή στις 5.30 πμ.

«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε στη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε επίπτωση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA σε email.

Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από παρόμοια περιστατικά. Ο όμιλος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Τις τελευταίες εβδομάδες…έχουμε διαπιστώσει ότι στη Σουηδία έχουμε πολλές εκτεθειμένες συσκευές λειτουργικού ελέγχου και έχουμε υπάρξει σαφείς για την ανάγκη αναβάθμισης ή διορθώσεων ασφαλείας», δήλωσε ο Μπίλοου από το κέντρο κυβερνοασφάλειας.

Στους 50 βαθμούς η θερμοκρασία και στην Εσθονία

Προβλήματα αναφέρθηκαν και σε εσθονική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, με τις θερμοκρασίες να ρυθμίζονται στους 50 βαθμούς, δήλωσε η εταιρία συστημάτων ασφαλείας Kitman Coldtech στο κρατικό δίκτυο ERR.

«Είναι πολύ φρέσκο, συνέβη σήμερα το πρωί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Kitman, Γιαν Μούτσο, στο ERR, χωρίς ωστόσο να θέλει να ανακοινώσει το όνομα της αλυσίδας που επηρεάστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ