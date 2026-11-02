Υεμένη: Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθι στην Ταίζ – Περισσότεροι από 300.000 οι εκτοπισμένοι

Ένα ιδιαιτέρως σκληρό 48ωρο βίωσε η πόλη – κυβερνείο της νοτιοδυτικής Υεμένης, Ταίζ, καθώς οι Χούθι την έπληξαν με περισσότερα από 400 βλήματα σκορπώντας τον θάνατο. Την ίδια ώρα, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τους εκτοπισμένους των τελευταίων δύο μηνών, καθώς εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σκηνές φρίκης στην πόλη Ταίζ

Σύμφωνα με το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Υεμένης, η πολιτοφυλακή των Χούθι βομβάρδισε την Ταίζ με 417 βλήματα και διέπραξε 53 παραβιάσεις μέσα σε δύο ημέρες. Οι Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές, σε μια φάση νέας κλιμάκωσης που συνέπεσε με τη συνέχιση του αποκλεισμού και την παρεμπόδιση της μετακίνησης του πληθυσμού και της άφιξης βασικών προμηθειών.

Το Δίκτυο ανέφερε ότι οι επιθέσεις των Χούθι είχαν ως συνέπεια τον θάνατο 3 αμάχων – ενός αγοριού, ενός κοριτσιού και της 51χρονης πολίτη Fakhiya Abduljalil Sufyan, η οποία τραυματίστηκε από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή των Χούθι στο χωριό Al – Amad της περιοχής Al – Aqrūḍ (δήμος Al-Misrakh) και υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στους ώμους κατοίκων, αφού ο ελεύθερος σκοπευτής στόχευε κάθε όχημα που προσπαθούσε να πλησιάσει τους τραυματίες.

Επίσης, το Δίκτυο κατέγραψε τον τραυματισμό 19 αμάχων, ανάμεσα στους οποίους 4 γυναίκες και 7 παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του μόλις δύο ετών Hudhayfah Muhammad Abdo Yahya, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα στο κεφάλι όταν το σπίτι του χτυπήθηκε από βλήμα όλμου που εκτοξεύτηκε από τις πολιτοφυλακές των Χούθι στην περιοχή Najd Al – Arous.

Η έκθεση κατέγραψε ακόμη την απαγωγή έξι (6) πολιτών στις περιοχές Al-Turba και Al-Hujariyah και τη μεταφορά τους στην πόλη Al-Salih, την εισβολή σε περίπου 4 σπίτια στην Al-Hujariyah, καθώς και ζημιές σε 12 σπίτια (ολικές και μερικές) ως αποτέλεσμα των εντατικών αδιάκριτων βομβαρδισμών σε χωριά και κατοικημένες συνοικίες.

Πάνω από 300.000 οι εκτοπισμένοι

Εν μέσω κλιμακούμενης έντασης, πρόσθετη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, υπηρεσία του ΟΗΕ, καθώς περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στην Υεμένη τους τελευταίους δύο μήνες λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Έπειτα από χρόνια σύγκρουσης, οι οικογένειες στην Υεμένη αναγκάζονται ξανά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, συχνά με μόνα υπάρχοντα τα ρούχα που φορούν», δήλωσε ο Αμπντουσατόρ Εσόεφ, επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Υεμένη. «Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επείγουσα ανάγκη από στέγη, τροφή, πόσιμο νερό και υγειονομική περίθαλψη. Χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, χιλιάδες οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς τη βοήθεια που χρειάζονται απεγνωσμένα», υπογράμμισε.

Κατακόρυφη η άνοδος των τιμών των βασικών αγαθών

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απευθύνει έκκληση σε όλες τις πλευρές που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση «να προστατεύσουν τους αμάχους, τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και να εγγυηθούν την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως στις περιοχές της Ταΐζ όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη».

Στο μεταξύ, οι μάχες έχουν προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο των τιμών των βασικών αγαθών. Στην πόλη Ταίζ, δυτικά, το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης έχει τριπλασιαστεί έως και πενταπλασιαστεί, λόγω των μαχών που εμποδίζουν τη μεταφορά προμηθειών από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Προς το παρόν, πέντε κινητές ιατρικές μονάδες του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε τέσσερα κυβερνεία (Μαρίμπ, Λαχτζ, Άντεν και Ταίζ).

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υπολογίζει ότι 45 εκατομμύρια δολάρια (40 εκατομμύρια ευρώ) θα χρειαστούν τους επόμενους έξι μήνες για την παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση, την έκτακτη οικονομική βοήθεια, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε βασικές συνθήκες υγιεινής και την προστασία των εκτοπισμένων πληθυσμών.

Υπενθυμίζουμε ότι η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, καθώς σύρθηκε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μια επίθεση των φιλοϊρανών Χούθι στο δυτικό τμήμα της χώρας, η οποία τους επέτρεψε να ενισχύσουν την επιρροή τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ευρώπη και με την Ασία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της κυβέρνησης της Υεμένης, βομβαρδίζει τακτικά τις θέσεις των Χούθι, οι οποίοι απαντούν πληθαίνοντας τις επιθέσεις τους στο σαουδαραβικό έδαφος.