Υεμένη: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι νότια και δυτικά της Ταΐζ – Στους 129 οι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό

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Σε τρία πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ταΐζ, στα δυτικά της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του στρατού, δύο αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Νατζντ Κασίμ, νότια της Ταΐζ, με στόχο μαχητές των Χούθι, ενώ ένα τρίτο πλήγμα είχε ως στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στο Τζαμπάλ Χαμπσί, δυτικά της στρατηγικής σημασίας πόλης.

Yemeni Armed Forces Media Center: Footage showing drone units of Yemen’s Fourth Military Region targeting barracks and military vehicles belonging to the Houthi terrorist militia on the frontlines in Taiz Governorate. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αγροτικές ενισχύσεις από ΑΑΔΕ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ποιοι πληρώνονται – Τι ισχύει με τα Σχέδια Βελτίωσης https://t.co/VdGrBtqdtW — Yemeni Radar #YemenCantWait (@yemeniradar) October 19, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν ότι οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε διάφορα μέτωπα, με επίκεντρο την περιοχή αλ-Μασράχ, καθώς και τα μέτωπα αλ-Σακάμπ και αλ-Ακρούντ στα νότια. Συγκρούσεις καταγράφονται επίσης στην περιοχή Ντουμπάμπ και γύρω από το όρος Τζαμπάλ Χαν, δυτικά της Ταΐζ.

Ο στρατός της Υεμένης υποστηρίζει ότι κατά το τελευταίο 48ωρο σκοτώθηκαν 129 μαχητές των Χούθι, ενώ άλλοι 176 τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, το οποίο μετέδωσε τις πληροφορίες, οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το ειδησεογραφικό δίκτυο.