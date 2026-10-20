Υεμένη: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι νότια και δυτικά της Ταΐζ – Στους 129 οι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν τρία αεροπορικά πλήγματα κατά θέσεων και αποθήκης όπλων των Χούθι νότια και δυτικά της στρατηγικής σημασίας πόλης Ταΐζ, όπου οι μάχες συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του στρατού, 129 μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν και 176 τραυματίστηκαν κατά το τελευταίο 48ωρο. Ο συγκεκριμένος απολογισμός νεκρών και τραυματιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τρία πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ταΐζ.
  • Ο στρατός της Υεμένης υποστηρίζει ότι κατά το τελευταίο 48ωρο σκοτώθηκαν 129 μαχητές των Χούθι, ενώ άλλοι 176 τραυματίστηκαν.
  • Οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε διάφορα μέτωπα, ωστόσο οι αναφερόμενοι αριθμοί των θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τρία πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ταΐζ, στα δυτικά της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του στρατού, δύο αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Νατζντ Κασίμ, νότια της Ταΐζ, με στόχο μαχητές των Χούθι, ενώ ένα τρίτο πλήγμα είχε ως στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στο Τζαμπάλ Χαμπσί, δυτικά της στρατηγικής σημασίας πόλης.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν ότι οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε διάφορα μέτωπα, με επίκεντρο την περιοχή αλ-Μασράχ, καθώς και τα μέτωπα αλ-Σακάμπ και αλ-Ακρούντ στα νότια. Συγκρούσεις καταγράφονται επίσης στην περιοχή Ντουμπάμπ και γύρω από το όρος Τζαμπάλ Χαν, δυτικά της Ταΐζ.

Ο στρατός της Υεμένης υποστηρίζει ότι κατά το τελευταίο 48ωρο σκοτώθηκαν 129 μαχητές των Χούθι, ενώ άλλοι 176 τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, το οποίο μετέδωσε τις πληροφορίες, οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το ειδησεογραφικό δίκτυο.

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