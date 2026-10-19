Συναγερμός στο Οχάιο: Πυροβολισμοί σε τζαμί – Αναφορές για έναν νεκρό και έναν τραυματία

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Σε κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε περιστατικό με πυροβολισμούς σε τζαμί στο Κολούμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του, ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή βορειοανατολικά του κέντρου του Κολούμπους.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και διώροφα κτήρια.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.