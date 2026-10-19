Συναγερμός στο Οχάιο: Πυροβολισμοί σε τζαμί – Αναφορές για έναν νεκρό και έναν τραυματία

Σε κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε περιστατικό με πυροβολισμούς σε τζαμί στο Κολούμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βράδυ της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.
Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του, ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή βορειοανατολικά του κέντρου του Κολούμπους.
🚨 #UDPATE: SHOOTING IN COLUMBUS, OHIO. Police received a shots fired call at approximately 2:30 PM in the 2200 block of Albert Avenue in Columbus, Ohio.
IMPORTANT: THIS WAS NOT AN ATTACK ON THE MOSQUE ITSELF. The shooting had nothing to do with an attack on the mosque.
There is at least one person dead from gunfire.
ATF Columbus Field Division Special Agents are responding to the reported shooting incident. Police are expected to provide an update as more information becomes available.
More information as it becomes available.
— zach bitango (@ZachBitango) October 19, 2026
Σύμφωνα με το Associated Press, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και διώροφα κτήρια.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
🚨 UPDATE: Columbus, Ohio mosque shooting.
One person was killed and a second wounded after gunfire broke out inside a mosque in northeast Columbus. The ATF had earlier confirmed its agents were responding to the scene.
via OSINT613 https://t.co/tnpnIS2DCn
— Post Open Source (@CocoPostel) October 19, 2026