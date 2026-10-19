Συναγερμός στο Οχάιο: Πυροβολισμοί σε τζαμί – Αναφορές για έναν νεκρό και έναν τραυματία

Συναγερμός και κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε στο Κολούμπους του Οχάιο έπειτα από πυροβολισμούς σε τζαμί το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με αναφορές τοπικού μέσου ενημέρωσης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στο Οχάιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε περιστατικό με πυροβολισμούς σε τζαμί στο Κολούμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βράδυ της Δευτέρας.
  • Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε.
  • Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε περιστατικό με πυροβολισμούς σε τζαμί στο Κολούμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, από το περιστατικό φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του, ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή βορειοανατολικά του κέντρου του Κολούμπους.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και διώροφα κτήρια.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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