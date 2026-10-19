Τραμπ για τις ταραχές σε Γαλλία και Ιταλία: «Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει»

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Στο μεταναστευτικό ζήτημα απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις ταραχές που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έκκλησή του για αυστηρότερο έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες στις δύο ευρωπαϊκές χώρες συνδέονται με τη μετανάστευση.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται «σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν», ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει σε αυστηρότερη πολιτική φύλαξης των συνόρων της.

«Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.