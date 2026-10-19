Τραμπ για τις ταραχές σε Γαλλία και Ιταλία: «Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει»

Στο μεταναστευτικό ζήτημα απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις ταραχές που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, επαναφέροντας την έκκλησή του για αυστηρότερο έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. «Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στο μεταναστευτικό ως καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον της ηπείρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο μεταναστευτικό ζήτημα απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις ταραχές που καταγράφηκαν σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας.
  • Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, καλώντας την Ευρώπη να προχωρήσει σε αυστηρότερη πολιτική φύλαξης των συνόρων της.
  • «Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας εκ νέου έμφαση στο μεταναστευτικό ως βασικό ζήτημα για το μέλλον των ευρωπαϊκών χωρών.

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Στο μεταναστευτικό ζήτημα απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις ταραχές που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο σε πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο την έκκλησή του για αυστηρότερο έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες στις δύο ευρωπαϊκές χώρες συνδέονται με τη μετανάστευση.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται «σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν», ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει σε αυστηρότερη πολιτική φύλαξης των συνόρων της.

«Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορα, έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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