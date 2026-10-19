Χρυσοχοΐδης: «Δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα η ασφάλεια»

Στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και στην ανάγκη προσαρμογής της στα νέα δεδομένα της εγκληματικότητας και της κοινωνίας στάθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και τον προστάτη του Σώματος, Άγιο Αρτέμιο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων ως μέσο ενίσχυσης της αστυνομικής δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, η ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «ένα δημοκρατικό δικαίωμα, ένα συνταγματικό δικαίωμα» και κάλεσε την ηγεσία και το προσωπικό της ΕΛΑΣ να συνεχίσουν την προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το 2026 και το 2027 να μπορούν οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους να κυκλοφορούν στις γειτονιές τους ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς φόβο.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει πλέον ανεξιχνίαστη υπόθεση στον συγκεκριμένο τομέα, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην καλύτερη οργάνωση, στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και στην αξιοποίηση ικανών στελεχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των επιστημόνων που αξιοποιούν ψηφιακά ευρήματα για την εξιχνίαση εγκλημάτων.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, επισημαίνοντας ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η ταυτοποίηση των φιλάθλων, η νέα νομοθεσία και οι κάμερες στα γήπεδα συνέβαλαν στον περιορισμό των μαζικών επεισοδίων.

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι καθημερινά περίπου 120 θύματα καλούν την Άμεση Δράση για να καταγγείλουν σχετικά περιστατικά, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας τους και της ενθάρρυνσης περισσότερων θυμάτων να απευθύνονται στις Αρχές.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει συμβάλει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ πέρυσι σώθηκαν, όπως ανέφερε, 145 έως 146 ζωές.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των αστυνομικών και επανέλαβε ότι προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά.