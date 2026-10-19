Κατερίνα Ζαρίφη: «Δεν θα ήθελα να μου γίνει πρόταση γάμου – Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό»

Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη, με τα όσα είπε να προβάλλονται το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου. Η αγαπημένη δημοσιογράφος, στη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στην αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς και στην προσωπική της ζωή.

Ανάμεσα σε άλλα, η Κατερίνα Ζαρίφη εξομολογήθηκε στις δηλώσεις της: «Η αλήθεια είναι παιδιά ότι έχω πεινάσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Πάνε οι σφολιάτες μας, πάνε οι χαρές μας, οι γαστροοισοφαγικές παλινδρομήσεις μας πάνε».

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η δημοσιογράφος εξήγησε πως: «Στα προσωπικά μου είμαι πολύ καλά. Ξυπνάω στις πέντε και μισή, κοιμάμαι στις δέκα. Συμβαδίζουν τα οράρια; Όχι πάντα. Το να βλέπεις τον σύντροφό σου και να χαίρεσαι που έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, να τον βλέπεις και να λες “μου αρέσει”, “είμαι ερωτευμένη”, από μόνο του δημιουργεί ένα πάθος».

«Δεν θα ήθελα να μου γίνει πρόταση γάμου. Να μην γίνει καθόλου αυτή η πρόταση. Εγώ δεν είμαι πολύ… Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό. Τον έχω φανταστεί όμως με σμόκιν. Αν λέει κάτι αυτό… Καλημέρα σας», πρόσθεσε στις δηλώσεις της.