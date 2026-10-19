Mega: Ποντάρει στον Λαζόπουλο

Το «Αλ τσαντίρι νιούζ» θα βγει και πάλι ζωντανά στον αέρα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, με σατιρικά σκετς και σπέσιαλ καλεσμένους. 

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Λάκης Λαζόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυκνώνουν οι εμφανίσεις του Λάκη Λαζόπουλου στην prime time του Mega.
  • Το «Αλ τσαντίρι νιούζ» θα βγει και πάλι ζωντανά στον αέρα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
  • Το «Αλ τσαντίρι νιούζ» πυκνώνει και θα μεταδίδεται ανά 15 ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυκνώνουν οι εμφανίσεις του Λάκη Λαζόπουλου στην prime time του Mega καθώς το κανάλι ποντάρει στο «Αλ τσαντίρι νιούζ», σύμφωνα με τη Reallife. 

Μετά την πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής κωμικός ετοιμάζει δεύτερο «χτύπημα» μέσα στον ίδιο μήνα. Το «Αλ τσαντίρι νιούζ» θα βγει και πάλι ζωντανά στον αέρα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, με σατιρικά σκετς και σπέσιαλ καλεσμένους.

Το «Αλ τσαντίρι νιούζ», που πέρυσι έβγαινε τις περισσότερες φορές μία φορά τον μήνα, πυκνώνει και θα μεταδίδεται ανά 15 ημέρες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Mega, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βγει και το τρίτο «Τσαντίρι» της σεζόν που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

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