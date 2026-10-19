Οι «Ράδιο αρβύλα» οδεύουν προς το Open

Σε θετικό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του καναλιού με τον Αντώνη Κανάκη. Τι θα περιλαμβάνει το deal και ποιο εμπόδιο πρέπει να ξεπεραστεί.

ΠΗΓΗ: Reallife

Σε τροχιά μετακίνησης και επιστροφής στο Open βρίσκονται οι «Ράδιο αρβύλα», λίγες ημέρες μετά τη λήξη του συμβολαίου τους με τον ΑΝΤ1. Περίπου έξι χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία τους με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να βρεθούν και πάλι στη συχνότητα του καναλιού που εδρεύει στην Παιανία αλλά διοικείται από τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώτος κύκλος επαφών ξεκίνησε τον Μάιο, αλλά διακόπηκε σε αρχικό στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανώτατη διοίκηση του Open επανήλθε προσεγγίζοντας εκ νέου τους «Ράδιο αρβύλα». Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε θετικό κλίμα και με πρόθεση να δοθεί χώρος και στις τρεις εκπομπές της ομάδας του Αντ. Κανάκη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι «Ράδιο αρβύλα» να βγαίνουν στον αέρα τρεις φορές την εβδομάδα στη ζώνη των 20:00, τις δύο με την ομώνυμη εκπομπή και την τρίτη με «Boomers» ή «Βινύλιο». Όμως, για την τελική επίτευξη της συμφωνίας απαιτείται ανατροπή στα μέχρι τώρα σχέδια του καναλιού για την εν λόγω ζώνη, αλλά και η διευθέτηση ζητήματος που προκύπτει με το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Για την καθημερινή ζώνη στις 20:00 το Open προορίζει το «Μεγάλο παζάρι» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το τρέιλερ συμμετοχών ήδη μεταδίδεται, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Στόχος είναι το καθημερινό τηλεπαιχνίδι να βγει στον αέρα το αργότερο στις 9 Νοεμβρίου. Για να χωρέσει και το «Ράδιο αρβύλα» στο πρόγραμμα, το Open εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει τη συχνότητα μετάδοσης του «Μεγάλου παζαριού» από πέντε σε δύο επεισόδια την εβδομάδα και ένα σόου το Σάββατο.

Ομως, το κανάλι, εκμεταλλευόμενο την επέκταση του πλαισίου επιδότησης στα σόου και στα τηλεπαιχνίδια, αιτήθηκε επιχορήγηση για το «Μεγάλο παζάρι» αναφέροντας συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων για πενθήμερη μετάδοση και ώρα έναρξης, ενώ φέρεται ήδη να έχει πάρει την έγκριση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Αν τελικά το «Μεγάλο παζάρι» μειωθεί σε επεισόδια και δεν μεταδίδεται καθημερινά, το Open θα πρέπει να καταθέσει τα νέα στοιχεία στο ΕΚΚΟΜΕΔ και να ζητήσει μετατροπή σε όσα έχουν συμφωνηθεί. Παρά τις όποιες δυσκολίες, οι συζητήσεις του καναλιού με τους «Ράδιο αρβύλα» παραμένουν ενεργές και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντ. Κανάκης και η ομάδα του βρίσκονται καθ’ οδόν για το κανάλι της Παιανίας.