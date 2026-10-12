Η επόμενη ημέρα των «Ράδιο αρβύλα»

Το σενάριο για το Mega που δεν προχώρησε και οι επαφές με το Open μετά την έξοδο από τον ΑΝΤ1. Eκτός ΑΝΤ1 βρίσκονται οι «Ράδιο αρβύλα» έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια συνεργασίας και τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πρόγραμμα του σταθμού.

ΠΗΓΗ: Reallife

Μετά το τέλος του συμβολαίου τους τον περασμένο Ιούνιο, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του είχαν διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1 και πριν από λίγες ημέρες κατέληξαν στην τελική απόφαση να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με το κανάλι. Σε ανακοίνωσή τους, οι «Ράδιο αρβύλα» απέδωσαν την απόφαση αποκλειστικά σε λόγους αρχής. Από την πλευρά του, ο ΑΝΤ1 τους αποχαιρέτησε κάνοντας λόγο για συνεργασία αμοιβαίου σεβασμού και δημιουργικότητας.

Οσον αφορά στην επόμενη ημέρα μετά το αντίο στο κανάλι του Αμαρουσίου, από τον περασμένο Μάιο ήδη υπήρχαν πληροφορίες, που είχε καταγράψει τότε η Realnews, για κρούση στους «Ράδιο αρβύλα» από το Mega και το Open. Στο κανάλι της Συγγρού υπήρχαν σκέψεις για συνεργασία, παράλληλα μάλιστα με τον Λάκη Λαζόπουλο και το «Τσαντίρι», ενώ το Mega σε δελτία Τύπου δηλωνόταν ως «το κανάλι της σάτιρας». Ωστόσο, η επαφή με τους «Ράδιο αρβύλα» δεν προχώρησε για λόγους προγραμματισμού, καθώς για να ενταχθούν ο Αντ. Κανάκης και οι συνεργάτες του στη ζώνη των 20:00 θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη δομική αλλαγή, με μετακίνηση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Οι ιθύνοντες του Mega αποφάσισαν ότι σε προεκλογική χρονιά και ενώ το δελτίο έχει «χτίσει» το κοινό του στις 20:00 δεν νοείται να του αλλάξουν ώρα για να εντάξουν το «Ράδιο αρβύλα». Ετσι, το σενάριο μετακίνησης της σατιρικής εκπομπής έμεινε στα χαρτιά.

Στο κάδρο επαφών με τους «Ράδιο αρβύλα» φέρεται να μπαίνει πιο ενεργά το Open. Οι τρομεροί Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στη συχνότητα του Open τον Ιανουάριο του 2021 για έναν χρόνο και έκτοτε το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη διατηρεί ζεστές σχέσεις με τον Αντ. Κανάκη και την παρέα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε συμφωνία. Αν εντάξει τους «Ράδιο αρβύλα» στο πρόγραμμά του, αυτό θα γίνει με έκτακτη ενίσχυση καθώς το υπάρχον μπάτζετ της ψυχαγωγίας δεν επαρκεί. Η ζώνη των 20:00 στο Open είναι θεωρητικά ελεύθερη καθώς έπεται του δελτίου ειδήσεων. Για τη ζώνη αυτή βρίσκεται στα σκαριά η επαναφορά του «Μεγάλου παζαριού» με τον Νίκο Κοκλώνη. Σύμφωνα με πηγές, το αίτημα των «Ράδιο αρβύλα» είναι να βγαίνουν στον αέρα δύο φορές την εβδομάδα. Αν υπάρξει deal και ενταχθούν στο Open, το «Μεγάλο παζάρι» θα μεταδίδεται τις άλλες τρεις καθημερινές στο slot των 20:00, ενώ το Σάββατο θα βγαίνει στον αέρα ένα live επεισόδιο-σόου.