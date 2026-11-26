Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε με ανακοίνωσή του το ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα, 26 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το οποίο καταδικάζει το «τουρκολιβυκό μνημόνιο». Όπως αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ περιέχει «μεροληπτικούς και αβάσιμους» χαρακτηρισμούς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Άλλωστε, το ζήτημα αυτό έχει καταδειχθεί και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει ψηφίσματα με πολιτικά κίνητρα, τα οποία αγνοούν το διεθνές δίκαιο υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, είναι μάταιες», σημειώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα καταστεί δυνατή μέσω προσεγγίσεων που προτάσσουν τον διάλογο, την καλή γειτονία, τον σεβασμό και τη συνεργασία. Η προσδοκία μας από τους αξιωματούχους της ΕΕ είναι να υιοθετήσουν μια στάση προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση.