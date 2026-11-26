Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι το αποτέλεσμα της αναχαίτισης ιρανικών drone που είχαν ως στόχο μια στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση στο Κουβέιτ, η οποία υπέστη υλικές ζημιές, χωρίς να γίνεται γνωστή η έκτασή τους.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του ζητήματος που επικαλούνται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο υπήκοοι Ιταλίας, εργαζόμενοι ως τεχνικοί της εταιρείας Rheinmetall.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, συνταγματάρχης, Σαούντ Αμπντ αλ-Αζίζ αλ-Ατουάν, σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες μεταξύ των οποίων δύο Ιταλοί, ένας Πακιστανός και ένας Κουβετιανός.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη. Ακόμα ο αλ Ατουάν ανέφερε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις Δυνάμεις του Κουβέιτ εντόπισαν έναν αριθμό εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός του κουβετιανού εναέριου χώρου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με υψηλή αποτελεσματικότητα, στο πλαίσιο της συνεχούς ετοιμότητας και της διαρκούς επαγρύπνησης και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας, σε συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές, με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Κουβέιτ ενεργοποίησε την περασμένη εβδομάδα τα συστήματα αεράμυνάς του για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Ιράν — τις πρώτες από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η σύγκρουση — η οποία ξεκίνησε με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου — έχει βάλει τα κράτη του Κόλπου στη μέση της διαμάχης, με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να επιλαμβάνεται της συνοδείας πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, αψηφώντας τις προσπάθειες της Τεχεράνης να κλείσει τη θαλάσσια οδό.

⚡🚨BREAKING: Iran has struck a vital site inside Kuwait with multiple drones, injuring four people, including two Italian military personnel, after Kuwaiti air defenses attempted to engage the incoming drones, per Kuwait’s Defense Ministry. The attack caused injuries and material damage at the targeted facility. The injured include one Kuwaiti, two Italian military personnel and one Pakistani national. Iranian officials have warned that any military base or facility used to launch attacks against Iran will be targeted, regardless of its location.

#Iran #Kuwait — Iran Flash News (@FlashWireNews) November 26, 2026

πηγές: ΕΡΤ, Reuters, AFP, ANSA