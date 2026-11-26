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Με την επισήμανση ότι «η εποχή των φθηνών και άφθονων κεφαλαίων βρίσκεται πλέον πίσω μας», ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης απευθύνθηκε σήμερα στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφιστώντας τους την προσοχή στην ανάγκη για «δημοσιονομική αξιοπιστία».

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Η εποχή των φθηνών και άφθονων κεφαλαίων βρίσκεται πλέον πίσω μας. Η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, ακριβώς επειδή τα κεφάλαια έχουν γίνει ακριβότερα». Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη αξία στο ψηφιακό ευρώ, που αφορά στην «τεχνολογική κυριαρχία», όπως χαρακτηριστικά είπε. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις της σε ευκαιρίες: να ενισχύσει την ενεργειακή της ανθεκτικότητα, να επιταχύνει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να κινητοποιήσει τα δικά της κεφάλαια».

Για την παρέμβασή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας:

«Σήμερα, απευθύνθηκα στους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ (#EuroSummit).

Η εποχή των φθηνών και άφθονων κεφαλαίων βρίσκεται πλέον πίσω μας. Η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, ακριβώς επειδή τα κεφάλαια έχουν γίνει ακριβότερα.

Σε αυτό το νέο οικονομικό τοπίο, ο ισχυρότερος συντονισμός των πολιτικών εντός του #Eurogroup είναι απαραίτητος.

Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει τις προκλήσεις της σε ευκαιρίες: να ενισχύσει την ενεργειακή της ανθεκτικότητα, να επιταχύνει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να κινητοποιήσει τα δικά της κεφάλαια.

Το ψηφιακό ευρώ αφορά την τεχνολογική κυριαρχία. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αφορά τη μετατροπή των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε ευρωπαϊκές επενδύσεις.

Κοινός μας στόχος είναι μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και χρηματοπιστωτικά ενοποιημένη Ευρώπη».

