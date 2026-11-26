Από τις Εκδόσεις Παπαζήση θα κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο του Επισκόπου Τανάγρας, Απόστολου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία στην Ευρώπη», που εντάσσεται στη σειρά «Ορθοδοξία, Εκκλησία & Επικαιρότητα».

Σύνοψη

Η Ορθοδοξία δεν περιόρισε ποτέ το ποιμαντικό της έργο σε στενό τοπικό επίπεδο, εν πολλοίς σε αυτό στο οποίο άσκησαν το λειτουργικό τους έργο οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες. Υπήρξε στο διάβα των αιώνων οικουμενική, με τη θεολογία της και την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία να πρεσβεύουν την αναγκαιότητα διάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου, ανεξάρτητα από περιορισμούς συνόρων και φυλών, ως τα πέρατα του κόσμου.

Δυστυχώς, η επαφή των ανθρώπων με το Ευαγγέλιο γνωρίζει κατά καιρούς υπαναχωρήσεις, ακόμα και αν διατείνονται ότι είναι Χριστιανοί με την πλήρη σημασία του όρου. Οι σύγχρονες συνθήκες τις οποίες βιώνει ο άνθρωπος έχουν προκαλέσει μια από αυτές τις, κατά καιρούς, «αδιάφορες» συμπεριφορές.

Επομένως, κρίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ η ποιμαντική παρέμβαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρώπη, όχι μέσω της μεθόδου του προσηλυτισμού, αλλά δια του διαλόγου και σε πνεύμα αλληλογνωριμίας με τον Ευρωπαίο πολίτη, αλλά και τον μη Ευρωπαίο έως πρότινος πολίτη. Μια τέτοια προσέγγιση είναι απολύτως αναγκαία για τη βιωσιμότητα της Ευρώπης, η οποία μπορεί να στηριχτεί στην αγαπητική Παράδοση των Ορθοδόξων, όπως αυτή πηγάζει από την Τριαδική Θεολογία, που με τη σειρά της αναδεικνύει την έννοια του προσώπου έναντι της έννοιας του ατόμου.

Ο Επίσκοπος Τανάγρας Απόστολος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος παρά τη Ε.Ε., πραγματοποίησε σπουδές στη Θεολογική Σχολή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Είναι διδάκτωρ του Ε.Κ.Π.Α., στον τομέα ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας και της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., στον τομέα Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής. Διδάσκει ειδική αγωγή και εκπαίδευση-διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα στο Δ.Π.Θ., στο τμήμα ελληνικής φιλολογίας, (Π.Μ.Σ.) και ειδική αγωγή και εκπαίδευση στο Ε.Κ.Π.Α., στο τμήμα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, (Π.Μ.Σ.). Είναι επίσης κάτοχος μεταδιδακτορικού του Ε.Κ.Π.Α., τομέα ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας, στο διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα και μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Α.Π.Θ., στη γλώσσα και φιλολογία του Δ.Π.Θ. και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υπηρέτησε για 27 έτη στην εκπαίδευση ως διευθυντής αυτόνομων μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ως Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει έξι ερευνητικές μονογραφίες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ερευνητική μονογραφία για την επαγγελματική απασχόληση της μουσουλμάνας, ρομά, πομάκας και χριστιανής γυναίκας του Νόμου Ροδόπης, καθώς και βιβλίο για τις σχέσεις της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συμμετείχε επίσης με κείμενό του σε τόμο έκδοσης του Βατικανού με θέμα τη Θεία Ευχαριστία. Στο έργο του, περιλαμβάνονται τρία παραμύθια, με στόχο τη μετάδοση στα παιδιά κρίσιμων εννοιών γύρω από το περιβάλλον, την κοινωνικοποίηση και ψυχολογικά θέματα. Εργασία του για τον αυτισμό στο European Policy έτυχε διεθνούς αναγνώρισης, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Wiley, που ασκεί σημαντικό έργο στους τομείς της έρευνας και εκπαίδευσης. Τέλος, εκτός από τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια και ξένα επιστημονικά περιοδικά, έχει κληθεί ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα με αντικείμενο όχι μόνο εκκλησιαστικά, αλλά και θέματα που άπτονται των ψυχολογικών και άλλων πτυχών διαφόρων ιατρικών παρεμβάσεων (ρομποτική και αυτισμός, ψυχολογική διαχείριση προ της μεταμόσχευσης ήπατος, παιδική κακοποίηση κ.ά.).

Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Έργα του ιδίου: