Μετωπική σύγκρουση είχαν στον αέρα του Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, και η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ., Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα διαφθοράς, καθώς και οι υποθέσεις των κ.κ. Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, με τις δύο πλευρές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το ηθικό και πολιτικό σκέλος των αποκαλύψεων.

Ερωτηθείσα η κ. Σδούκου σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζεται στη χώρα γύρω από τα ζητήματα διαφθοράς και ειδικότερα για το αν οι μεταρρυθμίσεις των επτά ετών διακυβέρνησης της ΝΔ απέτυχαν να ανακόψουν την εξάπλωση τέτοιων φαινομένων, παρά το κυβερνητικό επιχείρημα ότι πλέον αποκαλύπτονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, είπε: «Κάναμε τις αλλαγές για να βρίσκουμε αυτά τα φαινόμενα και για να τα ξεριζώνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι ζούμε σε μία αγγελικά πλασμένη κοινωνία. Πάντοτε γίνονταν, ενδεχομένως και θα συνεχίζουν να γίνονται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κράτος στον κόσμο που μπορεί να τα έχει εξαλείψει πλήρως. Αλλά το θέμα είναι αν εμείς θέλουμε ως κοινωνία να ζούμε στην άγνοια, να είναι δηλαδή όλα κρυμμένα κάτω από το χαλί, όλα καλώς καμωμένα, και κάποιοι να μπορούν να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος, πόρτες ανοιχτές, ό,τι υπάρχει, και έτσι να κάνουνε κατάχρηση δημοσίου χρήματος, διασπάθιση, να φοροδιαφεύγουν, να στήνουν εγκληματικές οργανώσεις και να κάνουν ό,τι νομίζουν, ή αυτά να ξεσκεπάζονται, να αφήνουμε τις ελεγκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να οδηγούνται οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο -και εμείς δεν το λέμε αυτό πανηγυρικά- να πιάσεις 100-200 εγκληματικές οργανώσεις και να πεις ότι τις πιάσαμε και τις στείλαμε στη δικαιοσύνη ή κάποιοι μπήκαν φυλακή. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες στη χώρα, έτσι ώστε ο επόμενος που θα πάει να το σκεφτεί να το κάνει, να το σκεφτεί 100 φορές περισσότερο γιατί ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει».

Υπογράμμισε τη σημασία των εργαλείων και των μηχανισμών που δημιούργησε η κυβέρνηση, αναφερόμενη συγκεκριμένα στην Οικονομική Αστυνομία, το FBI και την ΑΑΔΕ που έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. «Καταλαβαίνω ότι όταν ανοίγει το πρωί ο κόσμος την τηλεόραση και βλέπει άλλη μία τέτοια υπόθεση, κουνάει το κεφάλι του και λέει σε ποια χώρα ζούμε και τι συμβαίνει, βγαίνει άλλο ένα σκάνδαλο. Το ζητούμενο όμως είναι να μην υπάρχει καμία ανοχή από πλευράς κράτους και να μην δημιουργείται και η κουλτούρα ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στη χώρα. Δηλαδή, υπάρχουν κανόνες, διαδικασίες και είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον αυτών;» είπε.

«Δεν είχαμε εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς επί Αλέξη Τσίπρα»

Από την πλευρά της η Μαριζέτα Αντωνοπούλου τόνισε: «Η διαφθορά είναι το πώς χρησιμοποιείς την εξουσία, όταν κάνεις κατάχρηση δηλαδή της εξουσίας ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η κυβέρνηση η οποία βαρύνεται με σωρεία σκανδάλων και πάρα πολλά στελέχη της, βουλευτές της, αλλά και άνθρωποι πέριξ του κύκλου της, διερευνώνται για κατάχρηση εξουσίας, για μία ώσμωση μεταξύ της εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων – είναι λίγο προκλητικό να λέει ότι πάει να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο, την ίδια στιγμή που η ίδια ανήκει με έναν τρόπο σε αυτό. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ με την κ. Σδούκου ότι προφανέστατα δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία έχει διαφθορά. Το ερώτημα είναι πόσο εκτεταμένη είναι η διαφθορά. Δεν συμφωνώ καθόλου ότι αυτό συνέβαινε πάντα και θα συμβαίνει για πάντα. Αυτό συνέβαινε σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο και υπήρξαν και περίοδοι διακυβέρνησης, όπως ήταν η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δεν είχαμε τουλάχιστον εκτεταμένα τέτοια φαινόμενα, για να είμαι πιο ακριβής. Άρα λοιπόν, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει διαχρονικά και έχει αυτή την έκταση διαχρονικά. Είναι πώς ο καθένας καταλαβαίνει την εξουσία και αν αυτή την ασκεί υπέρ του οφέλους της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ή πώς χρησιμοποιείται για ίδια συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ακόμα σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να ονοματίσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι υφυπουργός που σχετίζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, και φέρεται συγγενείς του, πρώτου βαθμού, να έχουν οκταπλασιάσει τον κύκλο εργασιών τους, και με απευθείας αναθέσεις από την περιοχή στην οποία κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος».

Ερωτηθείσα για τις υποθέσεις Λιάκου – Χατζηγιαννάκη, έκανε λόγο για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. «Δηλαδή, ο κ. Λιάκος ήταν κυβερνητικός βουλευτής και υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ότι οκταπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών συγγενών του πρώτου βαθμού που σχετίζονται με απευθείας αναθέσεις. Ο κ. Χατζηγιαννάκης, όσο καιρό ήταν Δήμαρχος Σκύρου, όσο καιρό ήταν βουλευτής της αντιπολίτευσης, είχε αναστείλει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Δεν ήταν μέτοχος και εταίρος σε καμία επιχείρηση, σε καμία από τις εταιρείες» επισήμανε.

«Ο κ. Χατζηγιαννάκης έχει πει ότι -και ισχύει αυτό- είναι όλα μέσω της Διαύγειας, είναι όλα ανοιχτά στο φως, και γι’ αυτό και μόνος του ανέφερε το τι ακριβώς έχει γίνει, πού εργαζόταν, ποιες εταιρείες έχει. Νομίζω ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης ήταν απόλυτα σαφής. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Είναι όλα τόσο ανοιχτά, μόνος του έκανε τις δηλώσεις. Εξήγησε τα πάντα με απόλυτη διαύγεια, με απόλυτη καθαρότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια» πρόσθεσε η κ. Αντωνοπούλου.

«Δεν μπορεί να κρύβεται ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη»

Η κ. Σδούκου υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, σχολιάζοντας διαφορετικά βεβαίως τις δύο υποθέσεις: «Έχουμε τον κ. Χατζηγιαννάκη που έδινε δουλειές στην οικογένειά του ως δήμαρχος Σκύρου και έπαιρνε δουλειές από τον συνέταιρό του. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση του κ. Λιάκου. Ο ίδιος τα έκανε, όχι κάποια μέλη της οικογένειάς του που είχαν μία σχέση συνεργασίας με φορείς του δημοσίου. Αν αυτά που αποκαλύπτονται για το νούμερο 2 ,μετά τον κ. Τσίπρα, του κόμματος της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτονταν για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαμε τώρα ανακοινώσεις κάθε ένα λεπτό. Θα γινόταν ο κακός χαμός».

«Υπάρχουν κάποια ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να κρύβεται ο κ. Τσίπρας και πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, έχεις τον γραμματέα σου να είναι συνέταιρος με τον δήμαρχο Στυλίδας, και δύο εταιρείες συμφερόντων του να παίρνουν έργα από τον συγκεκριμένο δήμο, με διαδικασίες κατεπείγοντος, με εταιρείες που έχουν υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό, συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη… Επίσης, το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα να στεγάζεται σε χώρους της τεχνικής εταιρείας του γραμματέα. Και το παραδέχτηκε ο κ. Χατζηγιαννάκης» συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Σχετικά με την υπόθεση Λιάκου, είπε ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών έδωσε τις απαντήσεις του και καλά έκανε. «Είπε ότι η αδελφή του δούλευε στο λογιστικό γραφείο από τότε που ο ίδιος ήταν φοιτητής. Δηλαδή, δεν έχτισε την καριέρα της η κ. Λιάκου, στην πλάτη του κ. Λιάκου. Βουλευτής έγινε 8 χρόνια αργότερα. Είχαν τη δική τους επαγγελματική διαδρομή πολύ πριν εκείνος αποκτήσει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Και νομίζω πως όλοι όσοι έχουμε δουλέψει στη ζωή μας ξέρουμε και πώς λειτουργεί η αγορά. Μπορεί να ξεκινάς με λίγους πελάτες, να αποκτάς εμπειρία, να εξειδικεύεσαι σε κάτι, να φτιάχνεις ένα όνομα, επί της ουσίας σιγά-σιγά να μεγαλώνει η δουλειά σου. Έχουμε μία γυναίκα που εξειδικεύτηκε στα δημόσια λογιστικά –εγώ δεν είμαι συνήγορος υπεράσπισης της κ. Λιάκου, είμαι εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας– αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, υπάρχει προσωπική ευθύνη. Ο καθένας εδώ είναι υπόλογος για τις δικές του πράξεις. Προφανώς, ένας πολιτικός έχει μεγαλύτερη υποχρέωση να δίνει εξηγήσεις. Αλλά το γεγονός ότι έχει δύο αδέλφια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουν και τα αδέρφια να δουλεύουν».

Ερωτηθείσα, εάν έπρεπε ο κ. Λιάκος να είχε ενημερώσει το Μαξίμου ότι οι αδελφές του έχουν δουλειές με την τοπική αυτοδιοίκηση, πριν αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού, απάντησε: «Οφείλεις να πεις αν έχεις κάτι το μεμπτό, κάτι το επιλήψιμο, κάτι που σε απασχολεί, σε βασανίζει…».

«Πώς προκύπτει διαμεσολάβηση ή ευθύνη του κ. Λιάκου;»

«Έχει ένα χαρτοφυλάκιο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ δημιουργείται στην πράξη ένα ζήτημα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Γι’ αυτό και δεσμεύτηκε ότι οι αδελφές του δεν θα αναλαμβάνουν πλέον δημόσιες συμβάσεις όσο υφίσταται αυτή η συνθήκη» τόνισε ενώ κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Λιάκου ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, καθώς για το κυβερνητικό σχήμα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, σημείωσε: «Πρωθυπουργός δεν είναι, προφανώς. Αν κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι κάποιος πρέπει να φύγει, το κάνει, δεν περιμένει, το αποφασίζει ο ίδιος, αλίμονο. Το ερώτημα όμως είναι αν πρέπει να παραιτηθεί. Εγώ θα σας έλεγα όχι (σ.σ. ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί), διότι πώς φαίνεται η εμπλοκή του ιδίου; Πώς προκύπτει ευθύνη του κ. Λιάκου ή διαμεσολάβησή του ή οτιδήποτε, στην επαγγελματική δραστηριότητα των αδελφών του; Και εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι συνεργασίες τις οποίες έκαναν οι δημοτικές αρχές. Ήταν αυτές νόμιμες; Είχαν κάτι το παράτυπο; Είχαν κάτι το παράνομο;».

Στη συνέχεια, η κ. Αντωνοπούλου ρωτήθηκε για την παραχώρηση γραφείων εταιρείας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, στο κόμμα, με την τομεάρχη της ΕΛΑΣ να τονίζει ότι «εμείς δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση. Ο καθένας δίνει από το υστέρημά του και αυτό είναι κυριολεκτικό». «Από εκεί και πέρα ότι φιλοξενήθηκαν κάποιες μικρές δραστηριότητες και συνεδριάσεις, δεν νομίζω ότι χρήζει απάντησης. Αντίθετα, μου έκανε εντύπωση η απάντηση της κ. Σδούκου, που καταλαβαίνω ότι έρχεται σε δύσκολη θέση σε σχέση με το ζήτημα του κ. Λιάκου, γιατί ακριβώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και είναι εμφανής, παρόλο που προφανώς οι αδελφές του έχουν μια ανεξάρτητη πορεία. Από θέση αρχής δεν συμφωνώ με την οικογενειακή ευθύνη και διαφωνώ να μπαίνουν στην υπόθεση και γυναίκες, και να συζητάμε αν εξαρτώνται από κάποιον άλλον ή όχι. Αυτό είναι από μένα είναι απόλυτα καθαρό» ανέφερε.

«Σύγκρουση συμφερόντων θα υπήρχε αν ήταν υφυπουργός όταν έγιναν οι αναθέσεις» σχολίασε η κ. Σδούκου, με την Αντωνοπούλου να απαντά: «Κατά τη γνώμη μου, είναι σύγκρουση συμφερόντων απ’ τη στιγμή που είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Άρα, είναι μέλος της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τον τόπο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά είναι ξεκάθαρο».

«Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι να σου δίνει ο συνεργάτης σου δουλειές, όπως έπαιρνε ο κ. Χατζηγιαννάκης» παρενέβη ξανά η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

«Ο κ. Χατζηγιαννάκης έκανε αναστολή της επαγγελματικής του ιδιότητας»

«Καταλαβαίνω απόλυτα κ. Σδούκου, και σας έχω και μεγάλη εκτίμηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή ο κ. Χατζηγιαννάκης έκανε κάτι εγώ το θέτω και σαν ερώτημα. Υπάρχει βουλευτής, έστω ένας, της Νέας Δημοκρατίας που ενόσω είναι βουλευτής κυβερνώντος κόμματος, έχει κάνει αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας; Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης έκανε αναστολή της επαγγελματικής του ιδιότητας και ως δήμαρχος Σκύρου και ως βουλευτής αντιπολιτευτικού κόμματος. Αναστολή της επαγγελματικής του ιδιότητας, της δικηγορικής, και ταυτόχρονα σταμάτησε να είναι και μέτοχος και εταίρος στις οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν και κάνουν αυτή την δουλειά πάνω από 55 χρόνια» ανέφερε η κ. Αντωνοπούλου.

«Άρα λοιπόν, δείχνει ένα ηθικό ανάστημα και δείχνει έναν τρόπο αντίληψης της πολιτικής, όταν αποδέχεσαι ότι είμαι μόνο δήμαρχος, μόνο βουλευτής και δεν θέλω καμία άλλη ανάμειξη, ενώ μπορώ γιατί, εξ όσων γνωρίζω, οι δικηγόροι μπορούν να ασκήσουν κανονικά την επαγγελματική τους ιδιότητα. Κι όμως ο κ. Χατζηγιαννάκης τα αρνήθηκε, ακριβώς για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο του. Αυτό δείχνει μια άλλη πολιτική στάση. Αν κάποιος αισθανόταν ότι έχει κάνει κάτι επιλήψιμο, αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο, δεν θα έβγαινε να το πει μόνος του. Είναι όλα στη Διαύγεια. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι διαγωνισμοί έχουν γίνει, είναι μέσω της Διαύγειας. Οι εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη είναι δηλωμένες όλες στο ΓΕΜΗ. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό» πρόσθεσε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Στην επισήμανση ότι το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση των αδελφών του κ. Λιάκου, καθώς οι αποφάσεις είναι δημοσιευμένες στη Διαύγεια, σχολίασε: «Έχει μια ειδοποιό διαφορά. Ο ένας είναι βουλευτής κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Χατζηγιαννάκης είναι γραμματέας ενός κόμματος, που δεν παίρνει καμία χρηματοδότηση. Όσο ήταν βουλευτής και δήμαρχος, είχε κάνει αναστολή της επαγγελματικής του ταυτότητας. Δεν ασκούσε τη δικηγορία, δεν ήταν μέλος εταιρειών».

«Εγώ από τα δημοσιεύματα βλέπω ότι ως δήμαρχος έδινε τις δουλειές με την υπογραφή του, στον πατέρα του. Δηλαδή, τη δουλειά του δήμου που διοικούσε. Και ρωτώ αν αυτό είναι ηθικό. Είναι ηθικό να είστε δήμαρχος εσείς στο Περιστέρι που ζείτε, κ. Αντωνοπούλου, και να δίνετε στον πατέρα σας δουλειές; Αυτό έκανε ο κ. Χατζηγιαννάκης στη Σκύρο. Και ταυτόχρονα έπαιρνε δουλειές στη Στυλίδα. Τον καλούσε ο δήμαρχος και συνέταιρός του, έκανε ένα διαγωνισμό ως κατεπείγον, πήγαινε ο ίδιος με δύο εταιρείες χωρίς καμία άλλη…Ούτε ότι έδινε παράνομα τα γραφεία γνώριζε; Τίποτα δεν ήξερε;» απάντησε η κ. Σδούκου.

Κόντρα για τα γραφεία της ΕΛΑΣ

« Τι εννοείτε παράνομα; Φιλοξενήθηκαν κάποιες συνεδριάσεις…» αντέτεινε η κ. Αντωνοπούλου.

«Ποιος σας είπε να συνεδριάζει ένα κόμμα σε ένα χώρο που ανήκει σε έναν κατασκευαστή, σε έναν ιδιώτη; Ο κ. Τσίπρας, που μας κουνούσε το δάχτυλο και μας έλεγε για νομιμότητα και άλλα τέτοια ωραία, αυτή τη στιγμή είναι έκθετος προσωπικά, ειδικά από τη στιγμή που ο γραμματέας του κόμματός του είπε ότι ο κ. Τσίπρας γνώριζε τα πάντα… Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει κατά παράβαση του νόμου σχετικά με τα γραφεία του κόμματος, και υπάρχουν και πράγματα τα οποία χρήζουν τουλάχιστον πολύ σοβαρής διερεύνησης, για να μην κάνουμε τους δικαστές» συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

«Τα γραφεία του κόμματος είναι στη λεωφόρο Αμαλίας. Η έδρα του κόμματος είναι προφανέστατα δηλωμένη, τα γραφεία του κόμματος είναι σε συγκεκριμένο σημείο, εκεί γίνονται οι συνεδριάσεις όταν χρειαστεί. Σας κάνει εντύπωση, ναι, αλλά είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει γραφεία σε όλη την Ελλάδα…» είπε η κ. Αντωνοπούλου, με την κ. Σδούκου να επαναλαμβάνει ότι είναι παράνομη η δωρεά και να καλεί το στέλεχος της ΕΛΑΣ να μην επιμένει γιατί εκτίθεται.

«Τα γραφεία του κόμματος είναι στη λεωφόρο Αμαλίας, είναι δηλωμένη η έδρα μας. Από εκεί και πέρα, ναι, σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να γίνουν συνεδριάσεις. Αν φιλοξενήθηκαν κάποιες μικρές επιτροπές, δεν νομίζω ότι είναι ερώτημα» κατέληξε η κ. Αντωνοπούλου.