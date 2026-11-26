Στην υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη αναφέρεται νέο δημοσίευμα σήμερα και συγκεκριμένα της εφημερίδας «Μανιφέστο». Το πρωτοσέλιδο με τίτλο: «Νέα καυτά ερωτήματα για τον Χατζηγιαννάκη: «Αρχιερέας» δημοσίων συμβάσεων ο γραμματέας της ΕΛΑΣ», αναφέρεται στην περίοδο που ο κ. Χατζηγιαννάκης ήταν δήμαρχος Σκύρου και όπως λέει, «ο Δήμος προχωρούσε ακόμη και σε απευθείας αναθέσεις στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του».

Στο δημοσίευμα παρουσιάζονται έγγραφα που έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών για την επιχειρηματική δραστηριότητα του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και τις συμβάσεις εταιρειών με φορείς του Δημοσίου.

Αποκαλυπτική είναι η υπ’ αριθμόν 21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015 (ΑΔΑ 6ΥΚ4Ω1Σ-ΔΚ2). Όπως προκύπτει από το επίσημο πρακτικό που έχει στη διάθεσή του το «Μανιφέστο», ο ίδιος ο τότε δήμαρχος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρότεινε την ανάθεση της υπεράσπισης του δήμου σε υπόθεση διεκδικητικής αγωγής στη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του, έναντι αμοιβής 492 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πρακτικό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για το θέμα αυτό από τον κ. Δήμαρχο προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι δικηγόρων ανά περίπτωση με αντίστοιχη αμοιβή». Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή, υπό την προεδρία του ιδίου. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2017 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 332,32 ευρώ (ΑΔΑ 6ΩΥΩΩ1Σ-1Ι2), το οποίο επίσης φέρει το όνομα του τότε δημάρχου και στο οποίο αναφέρεται ρητά: «Απευθείας ανάθεση από ΟΕ 21/17-2-2015».

Στην ίδια, μάλιστα, συνεδρίαση, ο κ. Χατζηγιαννάκης πρότεινε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ανάθεση ακόμη μίας υπόθεσης, που αφορούσε αίτηση ακύρωσης της ΔΕΗ κατά απόφασης του δημάρχου Σκύρου για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής, στον δικηγόρο Βασίλειο Χατζηγιαννάκη, έναντι αμοιβής 419,43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και αυτή η πρότασή του εγκρίθηκε ομόφωνα.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι εννέα μήνες αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου 2015, όταν η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας στους Ευάγγελο και Βασίλειο Χατζηγιαννάκη για άλλη υπόθεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΑΔΑ 7ΑΝ8Ω1Σ-Ν7Ρ), ο τότε δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση, με ρητή επίκληση στο πρακτικό της παραγράφου 9 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, περί υλικού ή ηθικού συμφέροντος συγγενικών προσώπων. Για ποιον λόγο, όμως, δεν είχε πράξει το ίδιο τον Φεβρουάριο του 2015, όταν μάλιστα είχε προτείνει ο ίδιος τις αναθέσεις;

Και δικηγορικές αμοιβές

Πέραν των νέων αναθέσεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Μανιφέστο» και οι αποφάσεις για την κάλυψη δικηγορικών αμοιβών που εκκρεμούσαν από την περίοδο της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαρτίου 2016, με την υπ’ αριθμόν 18/2016 απόφαση (ΑΔΑ ΩΒΨΥΩ1Σ-0ΚΠ), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύρου, υπό την προεδρία του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ενέκρινε ομόφωνα πιστώσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, αμοιβές της οικογενειακής δικηγορικής εταιρείας για υποθέσεις που είχαν ανατεθεί το 2012 και το 2013.

Στα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «Μ» περιλαμβάνεται, επίσης, χρηματικό ένταλμα της 3ης Ιουνίου 2016 (ΑΔΑ 7ΗΟ2Ω1Σ-ΛΨ0), ύψους 1.980,30 ευρώ, με δικαιούχο την οικογενειακή δικηγορική εταιρεία για τέσσερις νομικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα, στις 23 Μαρτίου 2018 εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα ύψους 323 ευρώ (ΑΔΑ ΩΩ1ΕΩ1Σ-72Ξ), με δικαιούχο την ίδια δικηγορική εταιρεία, για υπόθεση αγωγής που ανάγεται στο 2012 και για την οποία στο ένταλμα γίνεται αναφορά στην υπ’ αριθμόν 198/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι το «Μ» επικοινώνησε μέσω γραπτού μηνύματος με τον κ. Χατζηγιαννάκη, ζητώντας την τοποθέτησή του τόσο για τις απευθείας αναθέσεις στην οικογενειακή δικηγορική εταιρεία επί δημαρχίας του στη Σκύρο όσο και για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, αλλά ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε.