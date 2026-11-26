Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί επί της αρχής περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Συνοχής, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό» τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του, επισημαίνοντας ότι είναι επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό»

«Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα, ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη, η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι ταυτοτικές πολιτικές που είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της ΕΕ», τόνισε.

«Επιτακτικό να βρεθεί οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μία φιλότιμη και μία φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω. Θέλω όμως να είναι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχτούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της ΚΑΠ. Από εκεί και πέρα είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εξάλλου η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας. Είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου καθώς αν αυτό δεν συμβεί οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της ΕΕ θα καταστίσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως υπογράμμισε, «η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και με απόλυτη αίσθηση των “κόκκινων γραμμών”, τις οποίες υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».