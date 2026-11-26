Για «απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από πολιτικούς αρχηγούς» που «και οι ίδιοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους», έκανε λόγο το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Η αναφορά του ήταν για τον κ. Τσίπρα, κάτι που έκανε σαφές στη συνέχεια ο υπουργός, ονοματίζοντας τον αρχηγό της ΕΛΑΣ.

«Μην μας παριστάνει ο Τσίπρας τον ηθικό. Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξει την τελευταία ημέρα πριν φύγει από την κυβέρνηση τους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, χαιρέτησαν στο δικαστήριο και έφυγαν;» αναρωτήθηκε ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης «αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου – Τσίπρα υπήρχαν χιλιάδες. Δεν ξέρω γιατί ο Τσίπρας έχει αδυναμία στους Ποινικούς Κώδικες. Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές».

«Ήρθαμε εμείς και επανατοποθετήσαμε το ποινικό σύστημα για να προστατεύει την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, «πώς μιλάμε σε επίπεδο διαφθοράς όταν βγήκε έξω όλο το έγκλημα, βιαστές, δολοφόνοι, ληστές, εκβιαστές; Το 80% αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο έγκλημα και θα μας πουλάει εμάς ο Τσίπρας ηθική;»

Όσον αφορά στα ονόματα, θα παρακαλούσα να ανατρέξετε στα ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, είναι γραμμένα όλα. Ποιες είναι οι δίκες, ποιοι ήταν κατηγορούμενοι, ποιοι έφυγαν παίρνοντας το καπελάκι τους, ποιες μεγάλες εταιρείες τη γλίτωσαν τελευταία στιγμή…».

«Ο αγώνας απέναντι τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα είναι αγώνας από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Πώς μια κυβέρνηση αξιολογείται; Αν οργανώνει τους θεσμούς της χώρας ώστε τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπίζονται και αν βρίσκει τρόπους να έχει καλά αποτελέσματα απέναντι σε αυτά» κατέληξε για το θέμα ο Γιώργος Φλωρίδης.

Με αφορμή, δε, τις αντιδράσεις των «αντισυστημικών» για υποθέσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε «οι αντισυστημικοί εμφανίζονται και λένε ό,τι σε βασανίζει έχω τη συνταγή. Όταν, όμως, και όπου αυτοί εμπλέκονται στη διαχείριση δημοσίων πραγμάτων τα κάνανε να μην πω τι και ο λαός το πληρώνει ακριβά αυτό».