Στο κύκλωμα με εικονικές διανυκτερεύσεις ενστόλων, το οποίο δρούσε μέσω δύο παράλληλων εγκληματικών οργανώσεων σε Αθήνα, Ιωάννινα, Μυτιλήνη και ακόμη και στο εξωτερικό και στο οποίο εμπλέκονται 1.291 ένστολοι και η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 12,65 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας πως η υπόθεση εκθέτει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το σύστημα ελέγχου της ΕΛΑΣ.

Στην ανακοίνωσή του o Γιώργος Μουλκιώτης, βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη και Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, διερωτάται «πού ήταν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;», «πού ήταν η διοικητική εποπτεία; πού ήταν οι έλεγχοι;» και τονίζει πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζεται στην ανακοίνωση των συλλήψεων και να εμφανίζεται ως απλός παρατηρητής των εξελίξεων», καθώς «η πολιτική ευθύνη, όμως, για την πρόληψη, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των υπηρεσιών ανήκει στην πολιτική ηγεσία».

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν αρκεί να δηλώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν λειτούργησαν εγκαίρως οι μηχανισμοί ελέγχου, πώς κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί ένας τέτοιος μηχανισμός και ποιος είχε την ευθύνη να τον αποτρέψει», προσθέτει.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ απαιτεί:

Πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και όλων των εμπλεκομένων, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ή υπηρεσιακής ιδιότητας, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Αναλυτικό έλεγχο όλων των αποσπάσεων και των καταβληθεισών αποζημιώσεων, σε βάθος χρόνου, με διασταύρωση των παραστατικών και των πραγματικών διανυκτερεύσεων.

Αναλυτικό έλεγχο όλων των αποσπάσεων και των καταβληθεισών αποζημιώσεων, σε βάθος χρόνου, με διασταύρωση των παραστατικών και των πραγματικών διανυκτερεύσεων. Διερεύνηση του χρόνου κατά τον οποίο περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών οι πρώτες καταγγελίες και των ενεργειών που ακολούθησαν.

Έλεγχο των διαδικασιών έγκρισης, εκκαθάρισης και καταβολής των δαπανών, καθώς και των τυχόν διοικητικών ευθυνών.

Συνολική αναμόρφωση του καθεστώτος αποσπάσεων, με διαφανή κριτήρια, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ουσιαστικούς ελέγχους και λογοδοσία.

«Η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί οι συνεπείς αστυνομικοί να υπηρετούν υπό συνθήκες πίεσης και ελλείψεων και η αξιοπιστία ολόκληρου του Σώματος να δοκιμάζεται από μηχανισμούς που εκμεταλλεύονται τις υπηρεσιακές διαδικασίες. Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση. Και η πολιτική ευθύνη δεν εξαφανίζεται πίσω από τις συλλήψεις. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να απαντήσει. Όχι με γενικόλογες διαβεβαιώσεις, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, πλήρη έλεγχο και ανάληψη των ευθυνών που του αναλογούν», καταλήγει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να εξέδιδαν εικονικά παραστατικά διαμονής, προκειμένου να εισπράττονται παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων, αποκαλύπτει μια υπόθεση εξαιρετικά μεγάλης έκτασης, με σοβαρές οικονομικές και θεσμικές διαστάσεις.

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

1.291 ένστολοι φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ και πλήθος εικονικών παραστατικών.

Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη παρατυπία ούτε για μια υπόθεση που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αποκλειστικά αστυνομικό ζήτημα. Πρόκειται για την αποκάλυψη ενός μηχανισμού που φέρεται να λειτουργούσε επί μακρόν, αξιοποιώντας τις διαδικασίες αποσπάσεων και αποζημιώσεων, χωρίς να εντοπίζεται εγκαίρως από τους προβλεπόμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Και εδώ ανακύπτει το μείζον πολιτικό ερώτημα:

Πού ήταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

Πού ήταν η διοικητική εποπτεία;

Πού ήταν οι έλεγχοι;

Όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έρευνα συνδέεται με καταγγελίες που είχαν υποβληθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ενώ δημοσιοποιούνται αναφορές για σοβαρά κενά στους ελέγχους των αποζημιώσεων, η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζεται στην ανακοίνωση των συλλήψεων και να εμφανίζεται ως απλός παρατηρητής των εξελίξεων.

Η σύλληψη των εμπλεκομένων είναι έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών. Η πολιτική ευθύνη, όμως, για την πρόληψη, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των υπηρεσιών ανήκει στην πολιτική ηγεσία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν αρκεί να δηλώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν λειτούργησαν εγκαίρως οι μηχανισμοί ελέγχου, πώς κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί ένας τέτοιος μηχανισμός και ποιος είχε την ευθύνη να τον αποτρέψει.

Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα αναδείξει το προβληματικό καθεστώς των αποσπάσεων στην Ελληνική Αστυνομία, τις μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, την απουσία αντικειμενικών κριτηρίων και τις στρεβλώσεις που προκαλούνται τόσο στην κατανομή του προσωπικού όσο και στην αποτελεσματική λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Δεν μπορεί οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε αυτές να επιβαρύνονται καθημερινά και, την ίδια στιγμή, ένα σύστημα αποσπάσεων και οικονομικών αποζημιώσεων να εμφανίζει τέτοια κενά ελέγχου.

Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί:

Πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων και όλων των εμπλεκομένων, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ή υπηρεσιακής ιδιότητας, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Αναλυτικό έλεγχο όλων των αποσπάσεων και των καταβληθεισών αποζημιώσεων, σε βάθος χρόνου, με διασταύρωση των παραστατικών και των πραγματικών διανυκτερεύσεων.

Διερεύνηση του χρόνου κατά τον οποίο περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών οι πρώτες καταγγελίες και των ενεργειών που ακολούθησαν.

Έλεγχο των διαδικασιών έγκρισης, εκκαθάρισης και καταβολής των δαπανών, καθώς και των τυχόν διοικητικών ευθυνών.

Συνολική αναμόρφωση του καθεστώτος αποσπάσεων, με διαφανή κριτήρια, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ουσιαστικούς ελέγχους και λογοδοσία.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί οι συνεπείς αστυνομικοί να υπηρετούν υπό συνθήκες πίεσης και ελλείψεων και η αξιοπιστία ολόκληρου του Σώματος να δοκιμάζεται από μηχανισμούς που εκμεταλλεύονται τις υπηρεσιακές διαδικασίες.

Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή.

Είναι υποχρέωση.

Και η πολιτική ευθύνη δεν εξαφανίζεται πίσω από τις συλλήψεις.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να απαντήσει.

Όχι με γενικόλογες διαβεβαιώσεις, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, πλήρη έλεγχο και ανάληψη των ευθυνών που του αναλογούν».