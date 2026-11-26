Καρέ καρέ καταγράφονται οι κινήσεις των εκτελεστών του αποκαλούμενου «Παπαγάλου», ο οποίος έπεσε νεκρός από «βροχή» πυρών τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, στη Γλυφάδα. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας σχετικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μέσω των οποίων κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά τη δολοφονία και να ανασυνθέσουν το δρομολόγιό τους.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης συνέβαλαν τόσο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όσο και μαρτυρίες και στοιχεία από τις αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 48χρονος Έλληνας στο Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ενώ αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Ο ένας εξ’ αυτών, που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στην Αλβανία. Έχει απασχολήσει τις αρχές για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Καλαμάτας.

Σε ένα από τα βίντεο, που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, φαίνεται η μηχανή των δύο δραστών να κινείται σε κεντρικό δρόμο των νοτίων προαστίων και να πλησιάζει το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 52χρονος.

Την οδηγεί ο 48χρονος που αναζητείται, ενώ πίσω του επιβαίνει ο εκτελεστής. Λίγα λεπτά αργότερα οι δράστες είχαν στήσει το φονικό καρτέρι στον 52χρονο, ο οποίος φύγει από το σπίτι του με τη μηχανή του προκειμένου να πάει στο νυχτερινό κέντρο, όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Πυροβόλησαν αρχικά το θύμα ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του, ώστε να ακινητοποιηθεί το δίκυκλο, και στη συνέχεια τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες, ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Οι κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των εκτελεστών, μεταξύ άλλων, στη Λ. Μαρκοπούλου-Σουνίου, αλλά και στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Κερατέα με την Κακιά Θάλασσα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνονται οι εκτελεστές να απομακρύνονται με τη μηχανή τους από το σημείο της δολοφονίας, στις 00:47. Μετά την ανάλυση των βίντεο διαπιστώθηκε ότι ακριβώς 30 λεπτά αργότερα, στη 1.17 τα ξημερώματα, έφτασαν στην Κερατέα για να κρύψουν τη μηχανή τους.

Εκεί, σε εγκαταλειμμένο σπίτι, τους παρέλαβε με ένα αυτοκίνητο ο 48χρονος, ο οποίος πλέον έχει προφυλακιστεί, και τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του στις εργατικές κατοικίες στον Καρέα, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, του ζήτησαν να αποσυναρμολογήσει τη μηχανή και του παρέδωσαν και τα δύο κράνη τους.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, καταγράφονται οι δράστες να κινούνται με μοτοσικλέτα προς την Κερατέα λίγη ώρα μετά την εκτέλεση του «Παπαγάλου».

Δείτε το βίντεο:

Τα στοιχεία που επικαλείται ο 48χρονος

Ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, όπως ισχυρίζεται δεν είχε εμπλοκή στη δολοφονία και δεν κατάλαβε ότι μετέφερε δράστες ανθρωποκτονίας.

Υποστήριξε πως θεώρησε ότι οι δύο άνδρες ενέχονταν σε κλοπή μηχανής και γι’ αυτό του ζήτησαν να την αποσυναρμολογήσει.

Μέσω του νομικού του παραστάτη επικαλείται, δε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι την ώρα του φόνου δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα, ούτε στο σπίτι του στην Κερατέα, αλλά σε σπίτι φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 48χρονος που συνελήφθη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε ναρκωτικά από την Αλβανία και την Τουρκία στη χώρα μας, για κατοχή πυρομαχικών και άλλα αδικήματα, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το συμβόλαιο θανάτου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δολοφονία του 52χρονου αποδίδεται σε ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, με φόντο διαφορές που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Το θύμα φέρεται να σχετιζόταν με ομάδες εκβιαστών και να είχε δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο ουσιών στα νότια προάστια, κάτι που φαίνεται να είχε ενοχλήσει άλλες ομάδες διακινητών.

Μάλιστα γι’ αυτόν τον λόγο φαίνεται πως είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δολοφονία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουτί με σφαίρες στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελούσε προειδοποιητικό μήνυμα προς το θύμα.