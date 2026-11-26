Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο Παρασκευή (27/11) θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταφέροντας τις ελληνικές θέσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητική διάθεση, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών μέσω της νέας διαπραγματευτικής πρότασης (Negobox). Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να στηρίξει έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις επενδυτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδυναμώνει την Πολιτική Συνοχής.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τονίζοντας πως οι αυξημένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία απαιτούν αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

Επίσης η θέση της Αθήνας είναι ότι «χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Draghi, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης».

Το βασικό μήνυμα της Αθήνας: «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό»

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα, επιμένοντας στην ανάγκη για έναν φιλόδοξο κοινοτικό προϋπολογισμό που θα στηρίζει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη συνοχή μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την εξέταση νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ, μεταξύ των οποίων και τα έσοδα από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος 6G, με στόχο τη διασφάλιση της επενδυτικής ικανότητας της Ένωσης χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τα κράτη-μέλη.