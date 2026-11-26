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Με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με πιθανότητα επέκτασης των φαινομένων στη δυτική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 5 με 6 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο. Στα ανατολικά θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς στα βόρεια, τους 18 με 20 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά και νότια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.