Ανοιχτό το ενδεχόμενο να απονείμει προεδρική χάρη στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά την παρέμβασή του για την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, εν μέσω ανησυχιών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του με γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

«Είναι πάντα μια επιλογή, υποθέτω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί», δήλωσε την Τρίτη (24/11) ο Τραμπ σε συνέντευξή του στη New York Post, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως ασκήσει πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προκειμένου να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει μέλη του Κογκρέσου σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο

Ο επικεφαλής της Nvidia αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές μικροτσίπ της εταιρείας, τη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του και τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης στην επαναφορά του στην ηγεσία της Nvidia.

«Νομίζω ότι θέλω απλώς να πει την αλήθεια. Οι δικηγόροι του θα πρέπει να τον συμβουλεύσουν, αλλά προσωπικά τον θεωρούσα πάντα απολύτως έντιμο και πολύ έξυπνο άνθρωπο», δήλωσε ο Τραμπ στη New York Post.

Μέχρι στιγμής, ο Χουάνγκ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εξετάσει το ζήτημα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CNBC ότι η κυβέρνησή του είχε πραγματοποιήσει μια αρκετά διεξοδική έρευνα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απάλλαξε τον Χουάνγκ από τις υποψίες.

Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς

Η επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, με μέλη του Κογκρέσου να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με την παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, ζήτησε να διευκρινιστεί ποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρείχαν πληροφορίες στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και βάσει ποιων στοιχείων κρίθηκε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, υπογράμμισε ότι η απόφαση της Nvidia δεν απαλλάσσει τον Χουάνγκ από την υποχρέωση να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να οφείλει απαντήσεις σχετικά με τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και τα μικροτσίπ των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι, μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι το ενδιαφέρον του δεν αφορά την προσωπική ζωή του Χουάνγκ, αλλά το ενδεχόμενο η φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του να συνδέεται με ζητήματα κατασκοπείας.

Στο στόχαστρο η παρέμβαση του Λευκού Οίκου

Απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε και η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να εξηγήσει ποιες πληροφορίες παρείχε στην Nvidia και ποιοι ανώτεροι αξιωματούχοι υποστήριξαν την επαναφορά του Χουάνγκ.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε τον ενδεχόμενο κίνδυνο επηρεασμού του επικεφαλής της Nvidia από τη γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας και εάν είχε παραλείψει να λάβει μέτρα.

Η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και μελών του Κογκρέσου, με επίκεντρο τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και τον βαθμό κυβερνητικής παρέμβασης στις διοικητικές αποφάσεις ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.