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Νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και ο Άρης αρχίζουν για πρώτη φορά να αμφισβητούν ανοιχτά όσα πίστευαν για τη Δίωξη.

Οι διαφορετικές εκδοχές του Γιάννη κάνουν τη Στέλλα να υποψιάζεται ότι η παγίδα γύρω της μπορεί να είχε στηθεί εξαρχής, ενώ ο Άρης, παρότι δυσκολεύεται να δεχτεί πως άνθρωποι που εμπιστεύεται ίσως τον εξαπάτησαν, αποφασίζει να ψάξει την αλήθεια κρυφά από όλους.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέκος παρασύρει την Ξένια στο όνειρο μιας δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, ενώ η Βούλα κάνει τα πρώτα βήματα για να ξαναπιάσει το νήμα της ζωής που άφησε πίσω της.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα βρίσκονται μπροστά σε οδυνηρά διλήμματα, καθώς η ιδιωτική ερευνήτρια που έχουν προσλάβει βλέπει κενά στην επίσημη εκδοχή του θανάτου του γιου τους.

Ο Μίλτος πλησιάζει όλο και περισσότερο στις σκοτεινές δουλειές του Χρήστου, ενώ η Καίτη ανακαλύπτει κάτι που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον γάμο της με τον Δήμο.

Και καθώς η Στέλλα επιστρέφει στο σπίτι που έμενε με τον Γιάννη, αναζητώντας απαντήσεις, ο Άρης ακολουθεί το πρώτο σοβαρό ίχνος για τους Καλαματιανούς.

Κανένας, όμως, από τους δύο δεν υποψιάζεται ότι βαδίζουν κατευθείαν προς τον κίνδυνο.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου

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