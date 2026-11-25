Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια παγκόσμια επιχείρηση καταπολέμησης της απάτης στον τομέα των τροφίμων, που διήρκεσε σχεδόν έξι μήνες, οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από μισού εκατομμυρίου πλαστών και παράνομων προϊόντων, συνολικής αξίας που εκτιμάται στα 87 εκατομμύρια δολάρια .

Η επιχείρηση «Opson XV» (15 Δεκεμβρίου 2025 – 31 Μαΐου 2026) συγκέντρωσε αρχές επιβολής του νόμου, τελωνειακές αρχές και αρχές ασφάλειας τροφίμων από 57 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η επιχείρηση, υπό την κοινή ηγεσία της Interpolκαι της Europol, οδήγησε επίσης στη σύλληψη 79 ατόμων και στη διάλυση 18 οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Οι αρχές διενήργησαν περισσότερες από 17.000 επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέοντας περισσότερα από 526.328 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων 1.653 τόνοι τροφίμων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ή διακινούνταν παράνομα και 227.800 λίτρα ποτών που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ή ήταν παράνομα.

Εκτός από την απομάκρυνση των παράνομων προϊόντων από την κυκλοφορία, η επιχείρηση είχε ως στόχο να χαρτογραφήσει τις διακρατικές διαδρομές διακίνησης, να εξαρθρώσει την υλικοτεχνική υποδομή στην οποία στηρίζονται οι εγκληματικές ομάδες και να αποκαλύψει παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, όπως η σκόπιμη εσφαλμένη ταξινόμηση εμπορευμάτων με σκοπό την αποφυγή ελέγχων και δασμών.

Η απάτη στον τομέα των τροφίμων — η οποία περιλαμβάνει πλαστά, εσφαλμένα επισημασμένα και κατώτερα των προδιαγραφών προϊόντα — προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η απειλή, ωστόσο, υπερβαίνει την οικονομική ζημία και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κατασχέθηκαν νοθευμένα προϊόντα σε βιομηχανική κλίμακα

Στη Βραζιλία, οι αρχές κατάσχεσαν 90 τόνους νοθευμένων προϊόντων — 48 τόνους ζάχαρης και 42 τόνους σόγιας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πρώτες ύλες είχαν υποστεί μερική υποκατάσταση, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων. Ο τεράστιος όγκος των προϊόντων υποδηλώνει παράνομη διακίνηση σε βιομηχανική κλίμακα και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις ευκαιριακής πράξης.

Στον Καναδά, οι αρχές κατάσχεσαν πάνω από 10 τόνους μελιού που είχε νοθευτεί με σιρόπια ζάχαρης. Εντόπισαν την απάτη χρησιμοποιώντας ανάλυση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, η οποία μετρά το μοριακό «αποτύπωμα» του μελιού για να επαληθεύσει την καθαρότητα και την αυθεντικότητά του. Πέρα από τη μείωση της ποιότητας, η αραίωση με φθηνά, βιομηχανικά σιρόπια υψηλού γλυκαιμικού δείκτη αποτελεί κίνδυνο για τα άτομα με διαβήτη.

Οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα για την παράνομη εμπορία 227 κιλών κλεμμένων ψαριών εκτροφής ως ψαριών αλιευμένων στη φύση. Η ανάλυση εντόπισε υπολείμματα φαρμάκων στο κατασχεθέν προϊόν.

Οι αρχές στην Τουρκία κατάσχεσαν 137 είδη συμπληρωμάτων διατροφής και πάνω από έναν τόνο μελιού.

Αξιωματούχοι στον Ισημερινό κατάσχεσαν 19.920 μονάδες παράνομων αλκοολούχων ποτών που έφεραν τις ονομασίες γνωστών εμπορικών σημάτων. Υπάρχει υποψία ότι η αποστολή δεν διαθέτει την απαιτούμενη υγειονομική καταχώριση για τη νόμιμη πώληση.

Στην Πορτογαλία, οι αρχές αποκάλυψαν μια σοβαρή υπόθεση απάτης με ελαιόλαδο, στην οποία 10.000 λίτρα φυτικού ελαίου είχαν επισημανθεί δόλια ως παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 340 λίτρα μη καταχωρισμένου λικέρ. Τρία άτομα έχουν κατηγορηθεί και η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική εποπτεία.

Φάρμακα και άλλα παράνομα προϊόντα

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες οδήγησαν επίσης στην κατάσχεση παράνομων αντικειμένων πέραν των τροφίμων και των ποτών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών προϊόντων. Στην Αιθιοπία, οι αρχές κατάσχεσαν 12.000 δισκία και 1.800 κάψουλες, μεταξύ των οποίων και ψεύτικη ινσουλίνη, η οποία αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τους ασθενείς που εξαρτώνται από αποτελεσματική θεραπεία.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, οι αρχές κατάσχεσαν 4.817 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων, μεταξύ των οποίων και απομιμήσεις φανελών ποδοσφαίρου, καθώς και 7.200 λίτρα αερίου βουτανίου που μεταφέρονταν παράνομα. Το αέριο προοριζόταν για χρήση ως καύσιμο σε κοινόχρηστα ταξί, μια πρακτική που απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία και ενέχει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης για τους οδηγούς και τους επιβάτες.

Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, οι κατηγορίες τροφίμων και ποτών που αποτελούσαν συχνότερα στόχο ήταν η ζάχαρη και το μέλι, τα έλαια, τα αλκοολούχα ποτά, το κρέας και τα θαλασσινά, τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Μεταξύ των βασικών τάσεων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Opson XV»:

η στροφή από την οπτική απομίμηση γνωστών εμπορικών σημάτων προς τη χημική νοθεία βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης·

η συνεχιζόμενη κατάχρηση της νόμιμης εμπορικής υποδομής, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν καθιερωμένους κόμβους εφοδιαστικής και διαύλους μεταφοράς για τη διασυνοριακή διακίνηση νοθευμένων εμπορευμάτων·

η επιμονή παραδοσιακών μεθόδων απάτης, όπως η επανασυσκευασία τροφίμων που έχουν λήξει και οι παραβιάσεις των κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Οι κατασχέσεις και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Opson XV» αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες τους επόμενους μήνες.