Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν την Τετάρτη (25/11), όταν βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Καΐρου, στην περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, δυτικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε άλλα οχήματα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών – Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν αναπτυχθεί 39 ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, η υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάγια Μόρσι, ζήτησε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό μέσο Al-Ahram, οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Huge blaze ENGULFS Greater Cairo Ring Road — at least 30 KILLED, 15 wounded after tanker truck overturns https://t.co/wBukltRGyo — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 25, 2026