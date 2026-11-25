Πρώτη, καλύτερη και ισχυρή στη φάση των «32» θα είναι η Ελλάδα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ. Η Εθνική ομάδα νίκησε 4-1 την εκπρόσωπο των διοργανωτών στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, ολοκλήρωσε τη φάση αυτή με 3 στις 3 νίκες και θα αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες οκτώ καλύτερες τρίτες.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Άιμαν στο 5΄, όμως ακολούθησε ελληνικός… καταιγισμός στο β΄ ημίχρονο, με την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη να ανατρέπει το σκορ και να καθαρίζει το ματς μέσα σε ένα 20λεπτο με σκόρερ τους Σούβλατζη (48΄, 87΄), Αργυρίου (67΄), Καραγγέλη (69΄).

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης

Μόλις στο 5ο λεπτό ένας «κεραυνός» του Άιμαν έξω από την περιοχή αιφνιδίασε τον Γείτονα και οι διοργανωτές άνοιξαν το σκορ. Η εξέλιξη αυτή «σόκαρε» τους διεθνείς μας που άργησαν να βρουν τα πατήματά τους και στο 22΄ ο Γείτονας έσωσε το 0-2 στην προσπάθεια του Μπενιατλά. Όμως από το σημείο εκείνο και μετά, η Ελλάδα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πολύ ανώτερη ποιοτικά η εθνική πίεσε ασφυκτικά και έχασε ευκαιρίες με Σούβλατζη (24΄- δοκάρι) και Αργυρίου (36΄ απέκρουσε ο Μπάκρι).

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, ο Σούβλατζης πήρε την πάσα του αρχηγού Χαλδέζου, άδειασε με εκπληκτική προσποίηση τον αντίπαλό του και ισοφάρισε στο 48΄. Ακολούθησαν φανταστικές αποκρούσεις του Μπάκρι στις προσπάθειες των Μπινιάρη (58΄), Μπαϊραμίδη (62΄) ενώ η πίεση γινόταν πλέον… αφόρητη για την άμυνα του Κατάρ. Ετσι, στο 67΄ ο Καραγγέλης στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα έκανε εξαιρετική ενέργεια και σέντρα στο «πίσω» δοκάρι, όπου ο Αργύρης Αργυρίου έγραψε το 2-1 με κεφαλιά. Δύο λεπτά αργότερα (69΄), η Ελλάδα «καθάρισε» το ματς με σκόρερ τον Καραγγέλη. Στο 86΄ ο Σούβλατζης διαμόρφωσε το τελικό σκορ με υπέροχο τελείωμα από νέα ασίστ του Καραγέλη, ο οποίος πραγματοποιεί καταπληκτικό τουρνουά Ο άσος της Στουτγκάρδης είχε γκολ και ασίστ στην πρώτη αγωνιστική εναντίον της Αιγύπτου και την ασίστ στο buzzer beater του Παπασαραφιανού στο ματς με τον Παναμά.

Πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική, σε ένα ματς που ξεκουράστηκαν βασικοί παίκτης όπως οι Λάβδας, Νεμπής, Νέτο, Σιώζιος και Κώστογλου ώστε να είναι πανέτοιμοι στο ματς των «32», πιθανότατα την προσεχή Δευτέρα (30/11).

* Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Καραγγέλης

Διαιτητής: Ίσμαελ Λόπες (Μεξικό)

Κίτρινες: Μπενιατλά

Κόκκινη: Μπενιατλά (80΄-δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις:

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ψυρούκης, Πουλόπουλος, Τσίγκας (76΄ Βασιλειάδης), Χαλδέζος (76΄ Κώστογλου), Παπασαραφιανός (65΄ Καραγγέλης), Κ. Παπαδάκης (82΄ Νεμπής), Μπινιάρης, Μπαϊράμίδης (65΄ Νέτο), Σούβλατζης, Αργυρίου

Κατάρ (Αλβάρο Μεχία): Μπάκρι, Εσπαρσαρίσα, Αντνάν (84΄ Γκασάν), Νταράνι, Νασίρ, Άιμαν (71΄ Ρουστόμ), Καλίλ Χάντι (54΄ Αλί), Μπενιατλά, Αλχάζρι (46΄ Σοριακαμπρέρα), Αμπουελκομσάν, Έζατ (71΄ Εντιαγέ)

* Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Αρσέν Βενγκέρ, επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης, έδωσαν το «παρών» στο Pitch 2 της Aspire Zone