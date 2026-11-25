Με στόχο την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, που θα της διασφαλίσει καλύτερη διασταύρωση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Κατάρ (25/11, 16:30) στο γήπεδο Νο2 των εγκαταστάσεων της Aspire στη Ντόχα.

Πολύ δύσκολη αποστολή για το συγκρότημα του Βασίλη Παπαδάκη, αφού η εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας διαθέτει μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς ώστε να μην μείνει εκτός φάσης των «32». Η U17 του Κατάρ είναι σύνολο που προπονείται μέσα στην Aspire Academy με επίλεκτα παιδιά που είναι μαζί από την Κ12. Έχουν, δηλαδή, πολύ υψηλό επίπεδο ομοιογένειας και χημείας, έστω κι αν υστερούν σε ταλέντο απέναντι στους Έλληνες.

Προπονητής είναι ο Αλβάρο Μεχία, γνωστός στην Ελλάδα για το σύντομο πέρασμά του από τον Εργοτέλη, αλλά και για το viral video με τον… τουρίστα με τον οποίον τον είχαν μπερδέψει οι οπαδοί της κρητικής ομάδας. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή οι χαφ Χάντι και Άιμαν και ο εξτρέμ Ντιαεντλιν Μπενιατλά.

Ο Παπαδάκης αναμένεται να προχωρήσει σε μερικό rotation ώστε να δώσει τη χαρά της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε παιδία που έως τώρα δεν έχουν παίξει πολύ (ή και καθόλου), αλλά και παράλληλα για να κρατήσει όσο το δυνατό πιο ξεκούραστους τους παίκτες ενόψει της νοκ άουτ φάσης. Ο επόμενος αγώνας της εθνικής μας θα είναι την προσεχή Δευτέρα (30/11) ή Τρίτη (1/12), είναι κάτι που θα πληροφορηθούμε την Παρασκευή με το τέλος της φάσης των ομίλων.

Η πιθανή ενδεκάδα της εθνικής: Γείτονας, Ψυρούκης, Λάβδας, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Χαλδέζος, Παπασαραφιανός, Κ. Παπαδάκης, Μπινιάρης, Μπαϊράμίδης, Σούβλατζης, Αργυρίου