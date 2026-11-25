Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκρινε το μεγάλο ντέρμπι στη Βαλένθια και προκάλεσε πανηγυρισμούς σε ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει το δικό του στίγμα μέσω Instagram.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε να εκφράσει τον ενθουσιασμό του μέσω των social media, δημοσιεύοντας story στο Instagram με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Στη φωτογραφία, οι δύο παίκτες εμφανίζονται να κρατούν το Κύπελλο Ελλάδας της περσινής σεζόν, ενώ ο Γιαννακόπουλος συνόδευσε την ανάρτησή του με το τραγούδι «Δεν μου πέφτει με τίποτα», των Τάσου Μπουγά και Νίκου Ζωιδάκη, δίνοντας τον δικό του πανηγυρικό τόνο στη μεγάλη βραδιά του Παναθηναϊκού.