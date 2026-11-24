Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά επεκτείνονται σε περιοχές που απέχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή. Ρωσικοί πύραυλοι καταλήγουν στην Πολωνία, ουκρανικά drones πλήττουν ρωσικά πλοία στη Βαλτική και στη Λιβύη, ενώ η Μόσχα εξαπολύει νέους βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων. Το παράδοξο αυτό, με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να αποκτούν νέα δυναμική την ίδια στιγμή που ο πόλεμος κλιμακώνεται, αναδεικνύει σε ανάλυσή του το αμερικανικό περιοδικό Newsweek.

Σε άρθρο με τίτλο «Η επικίνδυνη απόκλιση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας», που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (24/11), ο συντάκτης Σέιν Κράουτσερ εξετάζει δύο φαινομενικά αντιφατικές εξελίξεις: την αυξανόμενη στρατιωτική ένταση και την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και πριν από τον Ιανουάριο του 2027.

Η ανάλυση θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Μήπως η προοπτική μιας συμφωνίας οδηγεί τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ώστε να αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση πριν σταματήσουν οι εχθροπραξίες;

Το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές στην ιστορία των πολέμων. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ουκρανίας, η γεωγραφική επέκταση των επιχειρήσεων δημιουργεί έναν πρόσθετο κίνδυνο: ένα περιστατικό στη Μεσόγειο ή στο έδαφος χώρας του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις που καμία πλευρά δεν είχε αρχικά υπολογίσει.

Ρωσικοί πύραυλοι στην Πολωνία, ενώ Ευρωπαίοι στρατιώτες προετοιμάζονται για την ειρήνη

Ένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά σημειώθηκε την Παρασκευή (20/11), όταν τρία ρωσικά εναέρια αντικείμενα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και κατέπεσαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, επρόκειτο πιθανότατα για δύο πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με έναν από τους πυραύλους να αναγνωρίζεται ως τύπου Kh-101.

Η χρονική συγκυρία προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στην Πολωνία βρίσκονταν σε εξέλιξη στρατιωτικές ασκήσεις ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι οποίες προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε αποστολή στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Ένα από τα ρωσικά βλήματα κατέπεσε σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την περιοχή διεξαγωγής της άσκησης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι το περιστατικό έμοιαζε με «σκόπιμη πρόκληση» της Μόσχας και όχι με τυχαία παραβίαση του εναέριου χώρου.

Η ειρωνεία, σημειώνει το Newsweek, είναι ότι οι Ευρωπαίοι στρατιώτες πραγματοποιούσαν ουσιαστικά πρόβα για την επόμενη ημέρα του πολέμου, την ώρα που ρωσικά όπλα κατέληγαν στο έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει συλλογική αντιμετώπιση μιας ένοπλης επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Από τη Φινλανδία έως τη Βεγγάζη: Η Ουκρανία διευρύνει τις επιχειρήσεις της

Η στρατιωτική κλιμάκωση δεν περιορίζεται στην Ανατολική Ευρώπη. Το Σάββατο (21/11), ουκρανικά drones έπληξαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II στον Κόλπο της Φινλανδίας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Το πλοίο, το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές στρατιωτικές μεταφορές, βρισκόταν σε διεθνή ύδατα όταν δέχθηκε την επίθεση και στη συνέχεια παρασύρθηκε στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας.

Φινλανδικά, εσθονικά και ρωσικά πληρώματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος επεκτείνεται πλέον στην άμεση γειτονιά της χώρας του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμύνεται απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή (22/11), η Ουκρανία πραγματοποίησε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή επιχείρηση, αυτή τη φορά στη Μεσόγειο.

Ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν τη ρωσική κορβέτα Merkury, η οποία βρισκόταν αγκυροβολημένη στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης, περίπου 2.400 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου.

Στόχος αποτέλεσε επίσης το φορτηγό πλοίο Angara, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Για το Newsweek, οι επιθέσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα: οι ρωσικές στρατιωτικές υποδομές και οι θαλάσσιες μεταφορές της μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο ακόμη και πολύ μακριά από την Ουκρανία.

Η Ιταλία προειδοποιεί για τον κίνδυνο νέου πολέμου στη Μεσόγειο

Οι επιχειρήσεις στη Λιβύη έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Ιταλία να εκφράζει ανοιχτά τον φόβο ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί στη Μεσόγειο.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι πρέπει να αποφευχθεί η μεταφορά του πολέμου σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στις ιταλικές ακτές.

Παρατήρησε μάλιστα ότι όταν αρχίζουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, συχνά παρατηρείται αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Την Τρίτη (24/11), ο Ταγιάνι επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σιμπίχα, ζητώντας να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης στη Μεσόγειο και να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Λιβύης.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η Λιβύη παραμένει πολιτικά διαιρεμένη, με αντίπαλες διοικήσεις στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη.

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις με τις δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ στην ανατολική Λιβύη, ενώ Λίβυοι αξιωματούχοι έχουν διατυπώσει καταγγελίες για πιθανή δράση ουκρανικών ομάδων από περιοχές της δυτικής χώρας.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να εμπλέξει τη Λιβύη στον πόλεμο και ότι οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων αποτελούν νόμιμες ενέργειες αυτοάμυνας.

Ωστόσο, η επέκταση των επιχειρήσεων σε εδάφη και ύδατα τρίτων χωρών δημιουργεί σύνθετα ζητήματα ασφάλειας και διεθνούς δικαίου.

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία πριν από τον Ιανουάριο του 2027

Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο γαμπρός και απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία, βασισμένες σε μηχανισμό ανάλογο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Μια τέτοια συμφωνία θα προέβλεπε μηχανισμό συλλογικής αντίδρασης σε περίπτωση νέας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ’ ανάγκην πλήρη ένταξη της χώρας στη Συμμαχία.

Ωστόσο, η αισιοδοξία των Αμερικανών διαπραγματευτών δεν συμβαδίζει πλήρως με τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μόσχας.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε την Παρασκευή (20/11) ότι οποιαδήποτε μορφή έμμεσης ή «οιονεί ένταξης» της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απολύτως απαράδεκτη.

Η αντίφαση αυτή αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στις αμερικανικές εκτιμήσεις για την πρόοδο των συνομιλιών και στις επίσημες ρωσικές θέσεις.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν ταχύτατη συμφωνία, ιδανικά πριν από τον Ιανουάριο, όταν θα αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο, στο οποίο οι Δημοκρατικοί θα έχουν την πλειοψηφία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι και το Κίεβο επιθυμεί την ειρήνη, αλλά όχι με τίμημα που θα επωμιστεί αποκλειστικά η Ουκρανία.

Εάν δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία έως το τέλος του έτους, σκοπεύει να ζητήσει από το νέο αμερικανικό Κογκρέσο μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Κορέα και το ιστορικό προηγούμενο ενός πολέμου που συνεχιζόταν ενώ διεξάγονταν διαπραγματεύσεις

Το Newsweek ανατρέχει στον Πόλεμο της Κορέας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκρουσης στην οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνυπήρχαν με έντονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή άρχισαν τον Ιούλιο του 1951, αλλά χρειάστηκαν δύο χρόνια και 17 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι μάχες συνεχίστηκαν, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν καλύτερες θέσεις στο πεδίο.

Σύμφωνα με το ιστορικό στοιχείο που επικαλείται το αμερικανικό περιοδικό, περίπου το 45% των αμερικανικών απωλειών στον πόλεμο σημειώθηκε κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων.

Η τελική γραμμή ανακωχής διαμορφώθηκε ουσιαστικά από τις στρατιωτικές θέσεις που κατείχαν οι αντίπαλες δυνάμεις.

Το περιοδικό εκτιμά ότι αντίστοιχη λογική θα μπορούσε να λειτουργεί σήμερα στην Ουκρανία.

Το Κίεβο επιδιώκει να αυξήσει το κόστος συνέχισης του πολέμου για τη Μόσχα, πλήττοντας ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους ακόμη και στη Βαλτική και στη Μεσόγειο.

Η Ρωσία, αντίστοιχα, εντείνει τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, επιχειρώντας να αυξήσει την πίεση στον πληθυσμό καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Το πρόβλημα είναι ότι η εντατικοποίηση των επιθέσεων δεν εγγυάται μια ταχύτερη συμφωνία. Αντίθετα, μπορεί να ενισχύσει την αποφασιστικότητα των αντιμαχόμενων πλευρών να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Η θεωρία του «αμοιβαία επώδυνου αδιεξόδου»

Η ανάλυση επικαλείται και τη θεωρία του Αμερικανού ακαδημαϊκού Άι. Γουίλιαμ Ζάρτμαν, σύμφωνα με την οποία οι πόλεμοι γίνονται περισσότερο δεκτικοί σε διπλωματική διευθέτηση όταν και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο που προκαλεί σοβαρό κόστος.

Για να υπάρξει πραγματική ευκαιρία συμφωνίας, πρέπει επίσης οι αντίπαλοι να διακρίνουν μια πιθανή διέξοδο και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση σε συμβιβασμό.

Ωστόσο, ο Ζάρτμαν αναγνώριζε ότι η ένταση μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα: αντί να διευκολύνει έναν συμβιβασμό, να ενισχύσει την αντίσταση των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το Newsweek επισημαίνει ότι η έναρξη των συνομιλιών δεν σημαίνει πως υπάρχουν ήδη οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωσή τους.

Αυτό αποτυπώνεται και στην ουκρανική κρίση. Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι οδήγησαν σε συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων, αλλά όχι σε ουσιαστική πρόοδο προς την επίλυση των βασικών διαφωνιών.

Παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Ο μεγαλύτερος φόβος: Ένα λάθος που θα εμπλέξει το ΝΑΤΟ

Πέρα από τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων, το Newsweek επισημαίνει έναν ακόμη πιο επικίνδυνο ιστορικό παραλληλισμό: το 1914.

Τότε, μια περιφερειακή κρίση εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πόλεμο μέσα από μια αλληλουχία συμμαχικών υποχρεώσεων, στρατιωτικών αποφάσεων και λανθασμένων υπολογισμών.

Ο συντάκτης εκτιμά ότι, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται γεωγραφικά, αυξάνονται οι πιθανότητες ένα απρόβλεπτο επεισόδιο να πυροδοτήσει μια πολύ ευρύτερη σύγκρουση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις και οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών.

Ο επικεφαλής της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, αντιστράτηγος Μάθιου Τζόουνς, δήλωσε στις 20 Νοεμβρίου ότι δεν θεωρεί πως η Ρωσία επιδιώκει ενεργά έναν πόλεμο με το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος φόβος του είναι ο κίνδυνος ενός σοβαρού λανθασμένου υπολογισμού.

Μια στρατιωτική ενέργεια που θα παρερμηνευθεί, μια δυσανάλογη απάντηση ή μια επίθεση που θα θεωρηθεί σκόπιμη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ δεν είναι αυτόματη συνέπεια κάθε παραβίασης του εναέριου χώρου. Εάν όμως μια ενέργεια αξιολογηθεί ως ένοπλη επίθεση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνηση τους μηχανισμούς συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Ειρήνη το 2027 ή χρόνια διαπραγματεύσεων με τον πόλεμο να συνεχίζεται;

Το Newsweek καταλήγει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές πιθανές εξελίξεις.

Στην πρώτη, η στρατιωτική κλιμάκωση αυξάνει την πίεση τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια συμφωνία στις αρχές του 2027.

Στη δεύτερη, ο πόλεμος συνεχίζεται για χρόνια, παρά τις επανειλημμένες ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως συνέβη στην Κορέα.

Υπάρχει, όμως, και ο κίνδυνος που καθιστά τη σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επικίνδυνη: μια στρατιωτική κλιμάκωση που ξεφεύγει από τον έλεγχο των εμπλεκόμενων πλευρών προτού επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Η αντίφαση είναι ότι οι ίδιες κινήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αντιπάλων μπορεί ταυτόχρονα να υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνης.

Όσο η διπλωματία προσπαθεί να βάλει τέλος στον πόλεμο, το πεδίο των συγκρούσεων διευρύνεται. Και το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πότε θα συμφωνήσουν Ρωσία και Ουκρανία, αλλά εάν θα προλάβουν να συμφωνήσουν πριν από μια νέα, πολύ μεγαλύτερη κρίση.