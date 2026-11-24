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Με αντίποινα απειλεί εκ νέου την Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο αγνοεί ακόμη και την προσωπική έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα. Παράλληλα, ζήτησε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, οι οποίες βρίσκονται εδώ και μήνες στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μιλώντας την Τρίτη (24/11) σε συνεδρίαση της προεδρικής Επιτροπής για τη Στρατηγική Ανάπτυξη του Τομέα Καυσίμων και Ενέργειας και την Περιβαλλοντική Ασφάλεια, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις κατά της πετρελαϊκής της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS και την εφημερίδα Vedomosti, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τις αμερικανικές παρεμβάσεις, προειδοποιώντας ότι η απάντηση της Μόσχας είναι αναπόφευκτη.

«Οι ουκρανικές αρχές δεν ακούν τις εκκλήσεις του Τραμπ»

Ο Πούτιν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Όπως υποστήριξε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει άμεση έκκληση προς το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει τα διυλιστήρια, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

«Οι ουκρανικές αρχές δεν ακούν τέτοιες συμβουλές. Συνεχίζουν σαν να μη συμβαίνει τίποτα», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι τα ρωσικά αντίποινα είναι αναπόφευκτα, προσθέτοντας πως αυτό πρέπει να γίνει σαφές σε όλους.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων διαφωνιών γύρω από την προοπτική περιορισμένης εκεχειρίας στις ενεργειακές υποδομές, καθώς τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο κατηγορούν την αντίπαλη πλευρά για συνεχιζόμενα πλήγματα.

Ζητεί ενίσχυση της προστασίας των διυλιστηρίων

Παρά τις απειλές για αντίποινα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν έχουν καταφέρει να προκαλέσουν κρίσιμη ζημιά στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων από τις αρχές Ιουνίου δεν πέτυχε τον στόχο της να προκαλέσει αποφασιστικό πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

Ωστόσο, παραδέχθηκε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των εγκαταστάσεων διύλισης.

Ζήτησε από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων στα διυλιστήρια.

Η αυξανόμενη χρήση ουκρανικών drones μεγάλου βεληνεκούς έχει αναδείξει τις δυσκολίες προστασίας ενός εκτεταμένου δικτύου ενεργειακών εγκαταστάσεων, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις πιέζουν τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία

Τα ρωσικά διυλιστήρια έχουν εξελιχθεί σε βασικό στόχο των ουκρανικών επιχειρήσεων, με το Κίεβο να επιχειρεί να περιορίσει την παραγωγή καυσίμων και τα έσοδα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Washington Post, οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Επικαλούμενη τον ειδικό σε θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου Σεργκέι Βακουλένκο, από το Carnegie Endowment for International Peace, η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε στις 18 Νοεμβρίου ότι οι επιδρομές είχαν επηρεάσει περισσότερο από το μισό της συνολικής δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας μέσα σε διάστημα περίπου δυόμισι εβδομάδων.

Η μείωση της παραγωγής έχει δημιουργήσει πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων, ενώ έχει επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές πετρελαϊκών προϊόντων.

Παρότι η ρωσική κυβέρνηση επιμένει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις συνέπειες, οι επανειλημμένες επιθέσεις αναγκάζουν τις ενεργειακές επιχειρήσεις να προχωρούν σε επισκευές και πρόσθετες επενδύσεις στην προστασία των εγκαταστάσεών τους.

Γιατί ο Τραμπ ζητεί να σταματήσουν τα πλήγματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στις ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, επικαλούμενος τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους τον Σεπτέμβριο, να σταματήσει τα πλήγματα, καθώς οι επιθέσεις συνέβαλλαν στις ελλείψεις ντίζελ και στην αύξηση των διεθνών τιμών.

Η αμερικανική πίεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο, το οποίο υποστήριξε ότι δεν μπορεί να σταματήσει μονομερώς τις επιχειρήσεις του όσο η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει μια αμοιβαία παύση των επιθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα σταματήσει επίσης να πλήττει τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας.

Ζελένσκι: «Όταν χτυπούν την ενέργειά μας, απαντάμε στην ενέργειά τους»

Σε συνέντευξή του στο Reuters στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη συνέχιση των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια, παρουσιάζοντάς τες ως απάντηση στη ρωσική εκστρατεία βομβαρδισμών.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει επεκτείνει τη στοχοποίηση ουκρανικών υποδομών, πλήττοντας όχι μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών και άλλους πολιτικούς στόχους.

Το Κίεβο θεωρεί ότι οι επιθέσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία αποτελούν μέσο άσκησης οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης, καθώς τα καύσιμα είναι απαραίτητα τόσο για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για την ευρύτερη οικονομία.

Η αντιπαράθεση είχε ενταθεί περαιτέρω στις 19 Νοεμβρίου, όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται πλέον να συζητήσει περιορισμένη εκεχειρία για τα ενεργειακά πλήγματα και τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας.

Οι νέες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου ενισχύουν το κλίμα έντασης, την ώρα που συνεχίζονται οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.