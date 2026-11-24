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Μία γυναίκα χάνει τη ζωή της σχεδόν κάθε τρεις ημέρες στη Γερμανία από τα χέρια του νυν ή πρώην συντρόφου της, ενώ τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό. Τα στοιχεία που παρουσίασαν την Τρίτη (24/11) οι γερμανικές αρχές αποκαλύπτουν την έκταση της βίας κατά των γυναικών, με εκατοντάδες δολοφονίες, χιλιάδες σεξουαλικές επιθέσεις και μια ανησυχητική αύξηση της διαδικτυακής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τις δύο νέες εκθέσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), το 2025 καταγράφηκαν 280.129 θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός αυξημένος κατά 2,8% σε σχέση με το 2024.

Από τα συνολικά 292 άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα 209 ήταν γυναίκες και κορίτσια. Οι 130 δολοφονήθηκαν από τον νυν ή πρώην σύντροφό τους και οι υπόλοιπες 79 από άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Οι εκθέσεις παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο από τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, την υπουργό Οικογένειας και Γυναικών Κάριν Πριν και την υπουργό Δικαιοσύνης Στεφανί Χούμπιγκ, ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

1.176 γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας ή απόπειρας – Αύξηση 36,9%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον γυναικών.

Το 2025 η γερμανική αστυνομία κατέγραψε 1.176 γυναίκες και κορίτσια ως θύματα τετελεσμένων ή αποπειραθέντων εγκλημάτων κατά της ζωής, έναντι 859 το 2024, αύξηση της τάξης του 36,9%.

Από αυτές, 342 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους, έναντι 308 την προηγούμενη χρονιά. Οι 209 θάνατοι συνδέονταν με περιστατικά βίας από σύντροφο, πρώην σύντροφο ή άλλο μέλος της οικογένειας.

Η BKA επισημαίνει ότι οι 130 δολοφονίες γυναικών από νυν ή πρώην συντρόφους δεν μπορούν αυτομάτως να χαρακτηριστούν όλες γυναικοκτονίες με βάση τα αστυνομικά δεδομένα, καθώς δεν καταγράφεται σε κάθε υπόθεση το κίνητρο του δράστη.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, οι νέες εκθέσεις περιλαμβάνουν ειδικό ορισμό της γυναικοκτονίας, που αναπτύχθηκε από κοινή ομάδα εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των γερμανικών κρατιδίων, με στόχο την ακριβέστερη καταγραφή τέτοιων εγκλημάτων στο μέλλον.

Πάνω από 197.000 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Η βία μέσα στην οικογένεια και στις συντροφικές σχέσεις εξακολουθεί να πλήττει κυρίως γυναίκες και κορίτσια.

Από τα 280.129 θύματα που κατέγραψε η αστυνομία το 2025, τα 197.667 ήταν γυναίκες και κορίτσια, ποσοστό 70,6%.

Ειδικότερα, 142.830 γυναίκες υπέστησαν βία από νυν ή πρώην σύντροφο, ενώ 54.837 από άλλο πρόσωπο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Τα στοιχεία αντιστοιχούν σε περισσότερες από 16 γυναίκες που καταγράφονται ως θύματα συντροφικής βίας κάθε ώρα στη Γερμανία.

Συνολικά, η BKA κατέγραψε 179.940 θύματα βίας μέσα σε συντροφικές σχέσεις και 100.189 θύματα άλλων μορφών ενδοοικογενειακής βίας.

Περίπου τα τρία τέταρτα των υπόπτων για ενδοοικογενειακή βία ήταν άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των γερμανικών αρχών.

Το 37,2% των υπόπτων και το 31,9% των θυμάτων δεν είχαν γερμανική υπηκοότητα. Τα ποσοστά αφορούν την υπηκοότητα των καταγεγραμμένων προσώπων και όχι τον τόπο γέννησης ή τη μεταναστευτική καταγωγή τους.

Σεξουαλική βία: Σχεδόν τα μισά θύματα είναι ανήλικα

Ανοδική πορεία παρουσιάζει και η σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών.

Σύμφωνα με την BKA, το 2025 καταγράφηκαν 54.675 γυναίκες και κορίτσια ως θύματα σεξουαλικών αδικημάτων, αριθμός αυξημένος κατά 2,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σχεδόν τα μισά θύματα ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η σεξουαλική βία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τις γυναίκες, αλλά και για τα παιδιά, ενώ οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν ότι πολλές περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται ποτέ.

Εκρηκτική αύξηση της ψηφιακής βίας – 31.221 γυναίκες θύματα

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στο διαδίκτυο, όπου η βία κατά των γυναικών αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το 2025 καταγράφηκαν 31.221 γυναίκες και κορίτσια ως θύματα ψηφιακής βίας, αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2024.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν απειλές, εξαναγκασμό και επίμονη παρενόχληση ή παρακολούθηση μέσω διαδικτύου.

Μόνο στην κατηγορία των ψηφιακών απειλών, του εξαναγκασμού και της παρενόχλησης, καταγράφηκαν 15.796 γυναίκες θύματα, αυξημένες κατά 16,7% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των συγκεκριμένων περιστατικών από το 2019 φτάνει το 318%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Η BKA επισημαίνει επίσης ότι περίπου το 30% των γυναικών και κοριτσιών που καταγράφηκαν ως θύματα ψηφιακής βίας ήταν ανήλικες.

Παράλληλα, τα καταγεγραμμένα εγκλήματα με μισογυνικό κίνητρο αυξήθηκαν κατά 46,8%, φτάνοντας τα 819 το 2025, από 558 την προηγούμενη χρονιά.

Κλέκνερ: «Ο μισογυνισμός απέκτησε πληκτρολόγιο»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η πρόεδρος της γερμανικής Βουλής, Γιούλια Κλέκνερ, προειδοποίησε ότι η κακοποίηση των γυναικών δεν περιορίζεται πλέον στο φυσικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνεται στα κινητά τηλέφωνα και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα Bild, η Κλέκνερ χαρακτήρισε τη βία κατά των γυναικών «τρομακτική πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε δευτερεύον κοινωνικό ζήτημα.

Αναφερόμενη στις δολοφονίες γυναικών από συντρόφους και πρώην συντρόφους, επισήμανε ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένας άνθρωπος: μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος, μια φίλη ή μια μητέρα που δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδικτυακή βία, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική διατύπωση ότι «ο μισογυνισμός απέκτησε πληκτρολόγιο και έχει στο στόχαστρό του τις γυναίκες».

Η πρόεδρος της Bundestag αναφέρθηκε στις απειλές για βιασμό και δολοφονία, στη σεξουαλική παρενόχληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη διάδοση ψεύτικων σεξουαλικών εικόνων και βίντεο που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως τόνισε, η επίδραση αυτών των επιθέσεων δεν περιορίζεται στην προσωπική ζωή των θυμάτων, καθώς πολλές γυναίκες αποσύρονται από τον δημόσιο διάλογο, αποφεύγουν να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διστάζουν ακόμη και να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή.

Η Κλέκνερ ζήτησε από τις ψηφιακές πλατφόρμες να απομακρύνουν γρήγορα το κακοποιητικό περιεχόμενο και να αναλάβουν ουσιαστική ευθύνη για την προστασία των χρηστών.

Η πραγματική έκταση της βίας είναι πολύ μεγαλύτερη

Παρά τη συνεχή αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών, οι γερμανικές αρχές επισημαίνουν ότι τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος.

Σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα LeSuBiA για την εγκληματικότητα που δεν καταγγέλλεται, τα ποσοστά αναφοράς πολλών μορφών βίας στις αστυνομικές αρχές παραμένουν κάτω από το 10%.

Μάλιστα, μόλις το 3% των γυναικών που υφίστανται σεξουαλικές επιθέσεις προχωρούν σε καταγγελία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Η BKA διευκρινίζει ότι η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών ενδέχεται να συνδέεται εν μέρει με τη μεγαλύτερη προθυμία των θυμάτων να καταγγείλουν τη βία, χωρίς αυτό να αναιρεί τη σοβαρότητα της εικόνας.

Λείπουν 12.000 θέσεις σε ξενώνες προστασίας γυναικών

Τα νέα στοιχεία προκάλεσαν αντιδράσεις και από οργανώσεις που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η γερμανική οργάνωση Frauenhauskoordinierung, που δραστηριοποιείται στον συντονισμό των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών, προειδοποίησε ότι το σύστημα προστασίας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση.

Σύμφωνα με την οργάνωση, σε ολόκληρη τη Γερμανία λείπουν περίπου 12.000 θέσεις φιλοξενίας για γυναίκες που προσπαθούν να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις.

Η διευθύντριά της, Ζίμπιλε Σράιμπερ, κάλεσε τα γερμανικά κρατίδια να αξιοποιήσουν την πρόσθετη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την επέκταση των δομών προστασίας.

Ο νόμος για την παροχή βοήθειας στα θύματα βίας προβλέπει ότι από το 2032 οι γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση και τα παιδιά τους θα έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης σε προστασία και συμβουλευτική υποστήριξη.

Για τη χρηματοδότηση του συστήματος, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει περίπου 2,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2036.

Η υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν υπογράμμισε ότι κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να ζει χωρίς φόβο και βία, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανί Χούμπιγκ παρουσίασε μέτρα που περιλαμβάνουν την επέκταση της ηλεκτρονικής επιτήρησης δραστών, την ενίσχυση της υποστήριξης των θυμάτων και την αυστηρότερη αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών για τη διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων.

Η παρουσίαση των νέων στοιχείων αποκτά ιδιαίτερο βάρος ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, καθώς αποκαλύπτει ότι, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις εκστρατείες ενημέρωσης, χιλιάδες γυναίκες στη Γερμανία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αλλά και στον ψηφιακό χώρο.