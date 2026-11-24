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Στην σύλληψη δύο ανηλίκων και τριών γονέων προχώρησε η ΕΛΑΣ για τον τραυματισμό με αεροβόλο όπλο αθλήτριας κατά την διάρκεια αγώνα βόλεϊ στη Ναύπακτο.

Συγκεκριμένα αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανήλικους, 17 και 14 ετών, καθώς και τριών γονέων τους, έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα στη Ναύπακτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο ανήλικοι φέρονται να είναι αυτοί που πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο παίκτρια του Κόροιβου κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ομόνοια, τραυματίζοντάς την στον μηρό και προκαλώντας της ερυθρό σημάδι. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκαν δύο σφαιρίδια, τα οποία κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού και περί όπλων, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.