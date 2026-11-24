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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο ανδρών, που διέπραξαν απάτη σε βάρος μίας γυναίκας, αρπάζοντας χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), στα Τρίκαλα.

Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη γυναίκα και παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, την έπεισαν να βάλει σε μία σακούλα διάφορα κοσμήματα αλλά και το ποσό των 30 ευρώ και να τα ρίξει από το μπαλκόνι, στην αυλή του σπιτιού της.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και εντόπισαν έναν 21χρονο να κινείται ύποπτα κοντά στο σπίτι της γυναίκας. Ο 21χρονος, μόλις αντίκρισε τους αστυνομικούς, και πριν προλάβει να παραλάβει τα αντικείμενα που είχε ρίξει η γυναίκα, τράπηκε σε φυγή και δεν ανταποκρίθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών για έλεγχο.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο με οδηγό έναν 19χρονο. Οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά τους.

Ωστόσο, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και εντόπισαν τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα της γυναίκας.

Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που επέβαιναν. Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος δεν είχε προβεί, ως όφειλε, σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στο θύμα της απάτης, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων.