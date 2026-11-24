Η υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις κατηγορίες περί κομματικοποίησης του κράτους, αύξησης των μετακλητών υπαλλήλων και απευθείας αναθέσεων, καθώς και η κατηγορηματική απόρριψη της λογικής της «οικογενειακής ευθύνης» με αφορμή την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε στοιχεία για το προσωπικό του Δημοσίου και τις συμβάσεις, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση επιλεκτική παρουσίαση των αριθμών, ενώ στάθηκε και στη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για τη φορολογική πολιτική και τις συντάξεις.

Τι είπε για την υπόθεση Λιάκου

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Ευ. Λιάκου και στις επικρίσεις για τις δραστηριότητες συγγενικών του προσώπων, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», επισημαίνοντας ότι κάθε πολιτικός πρέπει να κρίνεται για τις δικές του πράξεις, τη συμπεριφορά και το έργο του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο βουλευτής δήλωσε ότι δεν είχε επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του, ενώ υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν ένας πολιτικός να καλείται να απολογηθεί για πράξεις συγγενών του με τις οποίες δεν έχει καμία εμπλοκή.

«Για εμένα δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης, εκτός εάν υπάρχει μια σύνδεση των όποιων δραστηριοτήτων των συγγενών του με τον ίδιο. Εδώ, λοιπόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει καμία επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του. Αρχικά με την πρώτη, που βγήκαν οι πρώτες, τέλος πάντων, αποκαλύψεις, στη συνέχεια με τη δεύτερη. Ούτε είναι δουλειά της Κυβέρνησης να απαντάει στο όνομα ή για λογαριασμό συγγενών οποιουδήποτε. Άρα, επί της ουσίας, το αν υπάρχει θέμα ή όχι, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν είναι μια τυποποιημένη απάντηση. Αν πάμε στην άλλη όχθη και πούμε «α, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», τότε για εμένα μπαίνουμε σε μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, να κάθεται ο κάθε πολιτικός ή οποιοσδήποτε πολίτης να απολογείται για πράξεις ή αμέλειες συγγενών του, για τις οποίες, το ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν έχει καμία εμπλοκή επιχειρηματική, εμπορική κ.λπ.» είπε χαρακτηριστικά.

Για το γεγονός ότι μία από τις αδελφές του είχε εργαστεί ως μετακλητή στο γραφείο του, σημείωσε: «Όλες αυτές οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται τις τελευταίες ημέρες έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του θέματος τις επόμενες ημέρες. Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν απαγορεύεται σε έναν βουλευτή να έχει συγγενή του, εφόσον ξέρει να κάνει μια δουλειά καλά –δεν ξέρω ποια δουλειά έκανε ως επιστημονική συνεργάτης– οι περισσότεροι δεν το επιλέγουν. Εγώ προσωπικά δεν θα το επέλεγα, να βάλω συγγενή μου επιστημονικό συνεργάτη. Πρωτίστως γιατί πρέπει να κάνεις και κάποια πράγματα για να μην δίνεις πατήματα. Δεν σημαίνει, όμως ότι αυτό που έκανε ήταν παράνομο ή δεν επιτρεπόταν ή ντε και καλά η κοπέλα αυτή δεν ήξερε να κάνει μια δουλειά. Δεν τη γνωρίζω, αλήθεια σας το λέω. Όπως, αντίστοιχα, εμείς είμαστε μια Κυβέρνηση που με το επιτελικό κράτος αλλάξαμε τους κανόνες, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό, για τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται. Έχουμε βάλει πολύ σοβαρές απαγορεύσεις και ακόμα και το να πάει, για παράδειγμα, η σύζυγος του ενός στο γραφείο του άλλου ως μετακλητή Υπουργού ή Υφυπουργού. Στη Βουλή υπήρχε, από ό,τι έχω καταλάβει, μια σιωπηρή υπόδειξη, σύσταση. Άρα, εδώ είναι θέμα γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Δεν είναι, όμως, θέμα παράνομο ή οτιδήποτε άλλο».

Στο ζήτημα της αποκομματικοποίησης του κράτους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κομματική διαδρομή δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της αρνητικό κριτήριο για την αξιολόγηση ενός στελέχους. «Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε την ενασχόληση με την πολιτική ή την παρουσία του ανθρώπου σε ένα κόμμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι εκείνο που πρέπει να αξιολογείται είναι οι ικανότητες, τα προσόντα, η εμπειρία και το αποτέλεσμα της δουλειάς κάθε προσώπου. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη νέα διαδικασία επιλογής διοικήσεων στο Δημόσιο, με γραπτό διαγωνισμό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, σημειώνοντας ότι ακόμη και ο πολιτικός προϊστάμενος οργανισμών, όπως η ΕΡΤ, δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα τις διοικήσεις τους.

Τα στοιχεία για τους μετακλητούς και τις απευθείας αναθέσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα στοιχεία για τους μετακλητούς υπαλλήλους, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τον αριθμό τους. Όπως ανέφερε, οι μετακλητοί της κεντρικής κυβέρνησης, εξαιρουμένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μειώθηκαν από 1.052 το 2019 σε 940 το 2026. Αντίθετα, στους δήμους και τις περιφέρειες αυξήθηκαν από 1.085 σε 1.805, εξέλιξη που απέδωσε σε αίτημα της Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη λειτουργία των δήμων. «Οι παραπάνω μετακλητοί στο κράτος συνολικά είναι παραπάνω μετακλητοί στους ΟΤΑ» επισήμανε, προσθέτοντας ότι η επιλογή τους γίνεται από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες με βάση συγκεκριμένους κανόνες και όχι την κομματική τους προέλευση.

Αναφορικά με τις απευθείας αναθέσεις, παρουσίασε τα στοιχεία του 2025, της τελευταίας πλήρους χρονιάς για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά, από το σύνολο των δημόσιων συμβάσεων ύψους 13,1 δισ. ευρώ, οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, ποσοστό περίπου 15%. Ωστόσο, εάν εξαιρεθούν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νοσοκομεία και εξεταστούν αποκλειστικά οι συμβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, οι απευθείας αναθέσεις ανήλθαν σε 450 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο 4%. «Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, κατά την αντιπολίτευση, έχει συνάψει με απευθείας ανάθεση το 4% των δημοσίων συμβάσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι απευθείας αναθέσεις δεν συνιστούν από μόνες τους παρατυπία, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και ο ανάδοχος διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εκτελέσει το έργο. Αναγνώρισε, ωστόσο, την ανάγκη περαιτέρω ελέγχων, προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση της διαδικασίας, όπως στην περίπτωση της τεχνητής κατάτμησης έργων που θα έπρεπε να προκηρυχθούν μέσω διαγωνισμού. Προανήγγειλε, μάλιστα, πρόσθετες παρεμβάσεις με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται τέτοιες πρακτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για συστηματική παραπληροφόρηση, υποστηρίζοντας ότι η αποσπασματική παρουσίαση στοιχείων και η διάδοση ψευδών ειδήσεων δυσκολεύουν την ενημέρωση των πολιτών. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρότασή του για ευρωπαϊκή προσπάθεια ταυτοποίησης των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση της ταυτότητας όσων κρύβονται πίσω από ανώνυμα προφίλ όταν παρεμβαίνει η Δικαιοσύνη. «Στην εποχή των 15 δευτερολέπτων, το ψέμα ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από την τεκμηριωμένη πληροφορία», παρατήρησε.

Για τα δημοσιεύματα σχετικά με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση κάποιας επίσημης εξέλιξης ή έρευνας και απέφυγε να σχολιάσει φήμες και δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση τοποθετείται όταν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνταξιούχους

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την κατάργηση της 13ης σύνταξης και την πρόσφατη ενίσχυση των 400 ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε αποσαφηνίσει καλύτερα ορισμένα σημεία, επέμεινε, ωστόσο, ότι η ουσία βρίσκεται στις συνολικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επέβαλε ή αύξησε 32 φόρους, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις ή καταργήσεις φόρων και εισφορών, συμπεριλαμβανομένων όσων θα εφαρμοστούν το 2027. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και στην αποκατάσταση αδικιών στις συντάξεις χηρείας.

Σχετικά με τη δημοσκόπηση της INTERVIEW και το αίτημα των πολιτών για περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, συμφώνησε ότι υπάρχουν περιθώρια για νέες μειώσεις, τονίζοντας ότι αυτές θα πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά δημοσιονομικά περιθώρια και στα έσοδα από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Επισήμανε, παράλληλα, τη σημασία των μόνιμων και στοχευμένων ενισχύσεων, όπως το επίδομα μητρότητας για εννέα μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού, η επιστροφή ενός ενοικίου στους περισσότερους ενοικιαστές και η διπλή επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς και γιατρούς που υπηρετούν εκτός έδρας.

Τέλος, με αφορμή δημοσίευμα για τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς την οικογενειακή ευθύνη και τις απευθείας αναθέσεις. Έθεσε, ωστόσο, το ερώτημα εάν ο συγκεκριμένος είχε υπάρξει μέτοχος εταιρείας που λάμβανε κρατικό χρήμα ή συνεργαζόταν με το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, διευκρινίζοντας ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. «Οι απευθείας αναθέσεις, όταν είναι νόμιμες, είναι θεμιτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν ανεξαρτήτως πολιτικής ή οικογενειακής προέλευσης.

Κλείνοντας, υπερασπίστηκε τη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι περισσότερες από 50 ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του ξεπέρασαν τη μία ώρα. Υποστήριξε ότι η δυνατότητα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις αποτελεί έμπρακτη απάντηση στις κατηγορίες περί περιορισμένης ενημέρωσης και έλλειψης διαφάνειας.