Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ, επικαλούμενη δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμβάσεις που έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του με το Δημόσιο, απάντησε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, χαρακτήρισε «απολύτως ψευδές το δημοσίευμα, θα απαντήσω εξωδίκως», επισημαίνοντας ότι «επιχειρείται ένας συμψηφισμός και μια σπίλωση από τη ΝΔ για να καλύψουν τις πομπές δικών τους στελεχών».

Αποχώρησε το 2014 από το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ διευκρίνισε ότι από το 2014 έχει αποχωρήσει από το δικηγορικό γραφείο του πατέρα και του αδελφού του, όταν εκλέχτηκε δήμαρχος Σκύρου και εκ τότε δεν επανήλθε στη δικηγορική εταιρεία. Παράλληλα, σημείωσε ότι ως βουλευτής έχει το δικό του δικηγορικό γραφείο από το 2023 ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει πάρει δημόσιο χρήμα.

Επιχειρείται ένας συμψηφισμός και σπίλωση από τη ΝΔ

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιχειρείται ένας συμψηφισμός και μια σπίλωση από τη ΝΔ για να καλύψουν τις πομπές δικών τους στελεχών. Χαρακτήρισε κλασική τη μέθοδο του Μαξίμου ότι είμαστε όλοι ίδιοι, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».