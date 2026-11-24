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Πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστές τρεις ανήλικους συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πάτρα, όπου έγινε απόπειρα διάρρηξης στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν οι ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, έχοντας στην κατοχή τους έναν κόφτη και ένα σιδεροπρίονο.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, από την προανάκριση προέκυψε ότι τα τρία παιδιά, ηλικίας 14, 13 και 12 ετών, χρησιμοποίησαν τα εργαλεία αυτά προκειμένου να διαρρήξουν το συγκεκριμένο κτίριο και να πάρουν χρήματα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου μπαίνει στο στόχαστρο διαρρηκτών και μάλιστα σε ένα σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και είναι «περικυκλωμένο» από δεκάδες κάμερες επιχειρήσεων.