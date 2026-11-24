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Και όμως, κάνει… κρύο στην Ελλάδα. Υπάρχουν οικισμοί στη χώρα μας όπου για πολλές ώρες η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από τους 3 βαθμούς.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τα επιδόματα θέρμανσης να βρίσκονται στο προσκήνιο, έχει μεγάλη σημασία να εντοπίσουμε, με μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο, τις περιοχές της χώρας μας με το περισσότερο κρύο.

Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί να εξεταστούν μόνο οι μέσες θερμοκρασίες, αλλά και πόσες ώρες μέσα σε ένα 24ωρο η θερμοκρασία παραμένει χαμηλότερη από ένα συγκεκριμένο όριο, όπως π.χ. τους 3 °C.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε όλη τη χώρα (630 σταθμοί το 2026), έχει δημιουργήσει ένα σετ δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από το 2015 και μετά.

Ο Χάρτης 1 παρουσιάζει τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών με θερμοκρασία κάτω από το όριο των 3 βαθμών Κελσίου. Όπως αναμενόταν, ο μεγαλύτερος αριθμός ωρών εντοπίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ο χαμηλότερος καταγράφεται στο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Ο Χάρτης 2 παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των 15 οικισμών της χώρας μας (με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων) που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες κρύου. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νευροκόπι, με 1711 ώρες κρύου κατά μέσο όρο ετησίως, και ακολουθούν αρκετές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Μέτσοβο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά κ.λπ.). Στην Κεντρική Ελλάδα, στην 8η θέση εμφανίζεται το Καρπενήσι.

Όσον αφορά στους μικρότερους οικισμούς (με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων), μεγάλο αριθμό ωρών κρύου (άνω των 2.000 ωρών σε ετήσιο μέσο όρο) παρουσιάζουν η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων.