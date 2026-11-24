Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με συνολική καθυστέρηση 153 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λειανοκλαδίου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.

Το εν λόγω τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο στον σταθμό Δομοκού από τις 08:50 το πρωί της Τρίτης (24/11), λόγω τεχνικής βλάβης.

Είχαν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον σταθμό Λειανοκλαδίου, απ’ όπου αναχώρησε, αφού πρώτα αντικαταστάθηκαν οι μηχανές.

Λόγω του περιστατικού, η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) αναχώρησε από τον σταθμό Λειανοκλαδίου με καθυστέρηση 100 λεπτών.