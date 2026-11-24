Με συνολική καθυστέρηση 153 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λειανοκλαδίου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.
Το εν λόγω τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο στον σταθμό Δομοκού από τις 08:50 το πρωί της Τρίτης (24/11), λόγω τεχνικής βλάβης.
Είχαν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον σταθμό Λειανοκλαδίου, απ’ όπου αναχώρησε, αφού πρώτα αντικαταστάθηκαν οι μηχανές.
Λόγω του περιστατικού, η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) αναχώρησε από τον σταθμό Λειανοκλαδίου με καθυστέρηση 100 λεπτών.