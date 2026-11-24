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Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετέχουν στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας καλύτερες αποδοχές, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, τις σχολικές μονάδες, τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, καλώντας τους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης. Κεντρικός στόχος της απεργίας είναι η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα σταθερής τροχιάς ( Μετρό 1, 2 και 3 και Τραμ) στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 18:00 , «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο».

Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν: Ουσιαστικές αυξήσεις για μισθούς, για υγεία και παιδεία – Επαναφορά 13ου και 14 ου μισθού και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας – Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα – Μείωση και πλαφόν στην τιμή ρεύματος και καυσίμων, μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη απεργία, αύριο, από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ζητεί την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για το πρόγραμμα εργασίας, τα ρεπό και τις αργίες, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη ΣΣΕ και τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ασφάλειας των ταξιδιών, απαιτώντας επαρκή στελέχωση των ρυμουλκών για την κάλυψη των βαρδιών και εκφράζοντας την αντίθεσή της στην υπερεργασία και στην πραγματοποίηση ταξιδιών διάρκειας άνω των 12 ωρών με μία μόνο βάρδια.

Στην απεργία και η ΟΛΜΕ

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Στα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 10:30 στα Προπύλαια.

Πού θα γίνουν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Ενδεικτικά, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις εξής πόλεις: