Ο χάλκινος ολυμπιονίκης του Παρισιού Εμμανουήλ Καραλής και η επί χρόνια σύντροφός του, Αναστασία Μαγαλιού, έκαναν μία από τις σπάνιες κοινές εξόδους τους, ενώ οι πληροφορίες τούς θέλουν να σχεδιάζουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Εμμανουήλ Καραλής και η σύντροφός του, Αναστασία Μαγαλιού, πραγματοποίησαν μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Good Job Nicky με τίτλο «Gone Missing».

Ο xάλκινος ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ και η επί χρόνια σύντροφός του πόζαραν χαμογελώντας και αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους σε μία από τις ελάχιστες κοσμικές εξόδους τους. Ο αγαπημένος Μανόλο περιφρουρεί την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Αν. Μαγαλιού. Το ζευγάρι που τους τελευταίους μήνες, όπως αποκάλυψε με ρεπορτάζ της πρώτη η Realnews, έχει μετακομίσει στην περιοχή του Αμαρουσίου, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε τροχιά γάμου, χωρίς όμως κανείς από τους δύο να έχει αποκαλύψει πότε θα γίνει το μεγάλο… άλμα.

Ο «βασιλιάς των αιθέρων», όπως τον αποκαλούν οι θαυμαστές του αλλά και παγκοσμίως τα αθλητικά media, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ειδική βραδιά που πραγματοποίησε ο Good Job Nicky, ο οποίος παρουσίασε το νέο δισκογραφικό βήμα του. Ο Ελληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ και χάλκινος ολυμπιονίκης στους Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και ο Good Job Nicky διατηρούν στενή φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον στα επαγγελματικά τους βήματα, σε στάδια του στίβου και στις μουσικές στιγμές αλλά και όταν τα φώτα σβήνουν και οι δύο φίλοι μοιράζονται προσωπικές στιγμές.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, έχοντας τη μητέρα του στο πλευρό του, παρουσίασε το άλμπουμ «Gone Missing». Ο δίσκος, σε μορφή έκθεσης, αποτελείται από εννέα νέα τραγούδια, ενώ η παρουσίαση έγινε λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, στις 20 Νοεμβρίου 2026 από τη Minos EMI, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών και επωνύμων, ανάμεσά τους ο Γιώργος Νταλάρας, η Τάμτα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Μαρίνα Σπανού και ο D3lta.