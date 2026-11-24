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Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, τα παραδοσιακά γλυκά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις βιτρίνες των καταστημάτων. Οι τιμές, ωστόσο, παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, το κατάστημα και το λειτουργικό του κόστος.

Σύμφωνα με το ERTNews σε επιλεγμένους φούρνους από τα δυτικά, τα ανατολικά, το κέντρο, τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας, καθώς και τον Πειραιά, αποτυπώνεται η εικόνα που επικρατεί στην αγορά για τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις δίπλες.

Σε κατάστημα στο Περιστέρι, τα μελομακάρονα πωλούνται προς 14 ευρώ το κιλό, ενώ οι κουραμπιέδες και οι δίπλες κοστίζουν 16 ευρώ.

Στην Παλλήνη, οι τιμές σε αντίστοιχο κατάστημα διαμορφώνονται στα 15,90 ευρώ το κιλό για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, ενώ οι δίπλες φτάνουν τα 17,90 ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, καταγράφηκαν οι χαμηλότερες τιμές μεταξύ των καταστημάτων του ρεπορτάζ. Τα μελομακάρονα κοστίζουν 12,50 ευρώ το κιλό και οι κουραμπιέδες 14 ευρώ.

Στα βόρεια προάστια, με σημείο αναφοράς κατάστημα στην Κηφισιά, οι τιμές είναι υψηλότερες. Τα μελομακάρονα πωλούνται προς 17 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες προς 19 ευρώ και οι δίπλες φτάνουν τα 21 ευρώ.

Στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, οι ενδεικτικές τιμές που καταγράφηκαν είναι 18,50 ευρώ το κιλό για τα μελομακάρονα, 16,50 ευρώ για τους κουραμπιέδες και 19 ευρώ για τις δίπλες.

Τέλος, στον Πειραιά, και τα τρία παραδοσιακά γλυκά πωλούνται στην ίδια τιμή, στα 16 ευρώ το κιλό.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, οι διαφορές στις τιμές από περιοχή σε περιοχή συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το ύψος των ενοικίων και το συνολικό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.