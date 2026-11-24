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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια κτιρίων στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, έπειτα από ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Μιχαΐλο Σεμίκιν, ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω Telegram ότι μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ εξέφρασε φόβους για την παρουσία ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν καταστροφές σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, εγκαταστάσεις μεταφορών και οχήματα.

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι ουκρανικές αρχές.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο απορρίπτουν τις κατηγορίες περί σκόπιμης στοχοποίησης αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου.