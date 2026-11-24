Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πρόστιμο ύψους 1.800 κορόνων (240 ευρώ) επέβαλε τη Δευτέρα δικαστήριο της Κοπεγχάγης στην 23χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ για τη συμμετοχή της σε δύο κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων, το 2024 και το 2025. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, το δικαστήριο καταδίκασε σε χρηματικές ποινές ακόμη πέντε ακτιβιστές.

Οι έξι κατηγορούμενοι «καταδικάστηκαν για παράνομη είσοδο» στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Σεπτέμβριο του 2024, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 1.200 έως 7.250 κορώνες (159 έως 958 ευρώ), σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Η Σουηδή ακτιβίστρια αντιμετώπιζε επιπλέον δίωξη για τη συμμετοχή της σε διαδήλωση στην έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk το 2025. Κατά τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, η Τούνμπεργκ είχε ζητήσει από την εταιρεία να σταματήσει τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς της.

Η διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Οι έξι ακτιβιστές είχαν απομονωθεί σε αίθουσα του πανεπιστημίου, φορώντας μάσκες και κλείνοντας την πόρτα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Τούνμπεργκ κατέθεσε ότι η αστυνομία είχε απειλήσει να χρησιμοποιήσει σκύλους εάν οι συγκεντρωμένοι δεν άνοιγαν την πόρτα.

Οι κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει την απαλλαγή τους από την κατηγορία της παράνομης εισόδου, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι η ενέργειά τους αποσκοπούσε στην προσέλκυση της δημόσιας προσοχής στην εκστρατεία κατά της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης με ισραηλινά πανεπιστήμια, την οποία είχε αποφασίσει το πρυτανείο.

«Πρόκειται για θεμιτή συζήτηση και μερικές φορές χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις για να προσελκυστεί η προσοχή σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος», εξήγησε ο συνήγορος της Τούνμπεργκ, Τσίε Τρίερ, ο οποίος εκπροσώπησε και δύο από τους συγκατηγορουμένους της.

«Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν πως βρίσκονταν επιτόπου, αλλά επιχειρηματολογώ πως το διάβημά τους προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασής τους (υπό το φως απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο), για να χυθεί φως σε ένα σημαντικό ζήτημα», πρόσθεσε.

Εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Τρίερ εξέφρασε τη διαφωνία του με τη δικαστική απόφαση, γνωστοποιώντας ότι εξετάζει μαζί με τους εντολείς του το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.

«Αν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους πελάτες μου είναι μάλλον περιορισμένα, προφανώς δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήλπιζα», δήλωσε.

«Συζητάω με τους εντολείς μου την πιθανότητα να ασκηθεί έφεση και, προσωπικά, νομίζω πως υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφισβήτησης της απόφασης», συμπλήρωσε.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από τη σουηδική Δικαιοσύνη στην καταβολή χρηματικών προστίμων για ενέργειες πολιτικής ανυπακοής στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το κλίμα.